Berestoet herleeft in Zwevegem

Op zondag 23 april kan je terecht in het Mekaniekersgebouw op de Transfosite in Zwevegem voor een tentoonstelling rond de Berestoet van weleer.

Naar aanleiding van Erfgoeddag, dat dit jaar in het teken staat van het ‘beest’, werd in Zwevegem een tentoonstelling opgezet rond de Berestoet die in 1960 en 1965 door de Zwevegemse straten trok. De stoet was meer dan indrukwekkend en kon op zo’n 80.000 toeschouwers rekenen.

Kracht

Zwevegem en Bekaert zijn sterk met elkaar verbonden. Het symbool van Bekaert en bijgevolg Zwevegem werd de beer. “In 1926 introduceerde Bekaert een nieuw handelsmerk. Men koos voor de beer als symbool omdat dit staat voor kracht en het geliefd is bij kinderen. In het Latijns is beer ‘Ursus’, wat meteen de naam werd van de Bekaert-afrastering”, legt cultuurschepen Isabelle Degezelle ons uit.

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het bedrijf werd in 1960 voor het eerst een Berestoet georganiseerd. Vijf jaar later volgde de tweede en tevens laatste editie. Leuk om weten is dat de Kattenstoet in Ieper zijn oorsprong kent bij de Berestoet.

Gratis

De Berestoeten brachten heel wat teweeg in Zwevegem en de wijde regio. Op de tentoonstelling zijn heel wat foto’s, krantenknipsels, programmaboekjes, vlaggen en zelfs een film te zien over vooral de eerste Berestoet. Dit materiaal komt van Luc Caulier, Maurice Claeys, Jan Deloof en de Heemkundige Kring Amantine. De tentoonstelling is op zondag gratis te bezoeken tot 17u30