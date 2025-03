Ben je klaar voor het zonnig weekendje?!

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Walhalla voor chocoladeliefhebbers

Bruges in Choc, georganiseerd door de Gilde van Brugse Chocolatiers, is hét chocoladefestival van Vlaanderen. Deze tweede editie op zaterdag 8 en zondag 9 maart vindt plaats in de stadshallen van het Belfort en staat in het teken van duurzame chocolade. Een bijzondere samenwerking met Ebolowa, de Kameroense partnerstad van Brugge, onderstreept dit engagement. Ontdek de 70 standen en leer alles over de reis van boon tot praline tijdens workshops, demonstraties en gesprekken met de chocolatiers. Een unieke kans om de magie achter chocolade te ontdekken!

www.brugesinchoc.be

Meer dan 100 auteurs voor anker op FAAR

(foto Nick Decombel)

Van vrijdag 7 tot zondag 9 maart palmt het non-fictieboekenfestival FAAR opnieuw Oostende in. Meer dan 100 auteurs en moderatoren nemen het publiek mee in met hun eigenzinnige kijk op de wereld van morgen. Enkele voorstellingen die onmiddellijk in het oog springen: Martin Heylen gaat in dialoog met Sep Vanmarcke en Tim Van Aelst over verandering en jezelf heruitvinden, Frances Lefebure en Stef Selfslagh hebben een eerlijk gesprek over de uitdagingen en wonderen van ouderschap en Rudi Vranckx vertelt over dat ene boek dat zijn leven veranderd heeft.

www.faar-oostende.be

Op dit festival zwaaien vrouwen de plak

(foto Christophe De Muynck)

In Roeselare vindt voor de tweede keer Atalanta plaats: een festival waar vrouwen de plak zwaaien. Tot zondag 9 maart nemen vrouwelijke artiesten Villa Vandewalle over. Ze vullen de kamers met humor, beeldende kunst, poëzie, ontmoetingen, muziek, auteursgesprekken, workshops en literatuur. Zo is er een auteurslezing met Inès Eshun, een literair aperitief met Marieke De Maré en Lara Taveirne (foto) en brengt Nele Needs A Holiday op Internationale Vrouwendag haar voorstelling Mijn Best.

www.despil.be

In de wereld van Nicholas Arnst is niets zeker

(foto Nicholas Arnst)

Als niets zeker is… is alles mogelijk is de titel van de vierde theatershow waarmee goochelaar Nicholas Arnst door Vlaanderen trekt. In deze herinterpretatie van zijn vorige voorstelling, weet Nicholas zelfs de meest kritische en meest alerte toeschouwers met verstomming te slaan. Hier bij ons in West-Vlaanderen brengt hij zijn nieuwe show op zondag 9 maart in Tielt, op dinsdag 11 maart in Oostkamp, op vrijdag 14 maart in Zedelgem, op zaterdag 15 maart in Wevelgem en op vrijdag 21 maart in Oostende.

www.nicholasarnst.be