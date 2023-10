Bellewaerde trekt alle registers open voor Halloween

Halloween en Bellewaerde? Het is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Ook in 2023 stelt het pretpark niet teleur en kunnen mensen terecht in niet minder dan 7 spookhuizen. Het park zorgde voor een evenwichtige verdeling om zo zowel klein als groot een spookachtige herfstvakantie te bezorgen.

Wat ooit begon als een uitzonderlijke opening, met enkele acteurs in griezelig kostuum, groeide uit tot een waar instituut in België. Halloween staat in Bellewaerde gelijk aan een spektakel dat slechts door weinigen kan worden overtroffen. De herfstvakantie staat dan ook in menig agenda aangestipt waarbij een passage in Ieper niet mag ontbreken.

Het pretpark stelt ook dit jaar niet teleur want het toverde niet minder dan 7 spookhuizen tevoorschijn. Aan de hand van een pompoen-index kan iedere bezoeker meteen zien hoe eng een attractie zal zijn. Op die manier kan Bellewaerde mensen op het juiste pad zetten en konden ook kindvriendelijke spookhuizen worden ingericht.

Voor de echte durvers verzorgde het pretpark 3 spookhuizen, allen voorzien van de maximale 5-pompoenen indicator. Verschillende acteurs loodsen de bezoekers doorheen waanzinnige decors met al even waanzinnige verhaallijnen. Van verborgen gangen tot een compleet verloederde gevangenis of krankzinnigengesticht? Op de creativiteit stond geen enkele grens bij het ontwerpen en opbouwen van het geheel.

Het park, dat voor de gelegenheid ook gewoon de deuren opent voor bezoekers die het niet op Halloween hebben begrepen, zet alles op alles om het gebeuren zo universeel mogelijk te maken. In het park lopen verschillende figuranten rond die mensen de stuipen op het lijf jagen. Wie dat liever niet ziet gebeuren, kan gebruik maken van de ‘safe lanes’. Op deze stroken worden geen acteurs ingezet.

Dat de Halloween-periode voor Bellewaerde een schot in de roos is, kon blijken uit het aantal bezoekers tijdens het openingsweekend. Hoewel de hemelsluizen meer dan eens volledig werden open gezet, kon het park op een goed gevulde bezetting rekenen.