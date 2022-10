Bellewaerde pakt uit met onder meer twee nieuwe spookhuizen voor Halloween: “Investering van 700.000 euro”

Honderden pompoenen, chrysanten, skeletten en meer zorgen vanaf zaterdag 22 oktober voor halloweensfeer in Bellewaerde Park. Nieuw dit jaar zijn de twee bloedstollende spookhuizen Funerarium en Mexican Massacre, maar ook de spookhuizen Camping Corpse, Mortal Mine en Fantasylum keren terug. Er zijn ook attracties in een halloweenkleedje, ‘trick or treat’-zoektocht en shows.

Bellewaerde haalt ieder jaar alles uit de kast om het pretpark rond Halloween in een griezelparadijs om te toveren. Voor alle leeftijden is er iets te beleven. “De allerkleinsten kunnen deelnemen aan de gratis ‘Trick or Treat’-zoektocht en genieten van het TrollPark en de Bubble Show”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “Het ganse gezin kan de gethematiseerde attracties, de Halloween Magic Show en de spookhuizen Voodoo Villains en Freaky Forest en de talloze decoraties ontdekken. Tevens gaan de laatste dagen van de iconische Keverbaan in en kunnen bezoekers genieten van een allerlaatste rit.”

Mexican Massacre

De echte horrorfans vinden vast en zeker hun gading in de twee bloedstollende nieuwe spookhuizen. “Funerarium, een luguber en verlaten lijkenhuis, en Mexican Massacre, het huis van een seriemoordenaar en folterfreak, zorgen gegarandeerd voor hartkloppingen en luid gegil”, vervolgt Filip. “Beide spookhuizen bevinden zich in de Mexicozone van het park. Voor de creatie van de twee spookhuizen werd een investeringsportefeuille van Z00.000 euro voorzien. Daarnaast komen de spookhuizen Camping Corpse, Mortal Mine en Fantasylum ook terug.

Extra lang griezelen

Tijdens de Halloween Nocturnes op 22, 29, 30 en 31 oktober en 1 en 5 november is het park open van 10 uur tot 21 uur. “Dankzij de extra belichting, aangepaste muziek en rookeffecten beleven bezoekers het park in een andere sfeer. Families genieten tot 21 uur van de attracties en Halloween Specials en sluiten de avond af met een spetteren muzikaal vuurwerk. Echte Halloweenfans ontdekken er ook het unieke Halloweenbuffet in het restaurant Carrousel Self-Service.”

Bellewaerde Aquapark

Bezoekers die even willen bekomen van het griezelen, kunnen terecht in Bellewaerde Aquapark. Van 22 oktober tot 6 november is er ook extra decoratie aanwezig in het indoor waterpark, waaronder pompoenen en lasereffecten.

Halloween in Bellewaerde Park loopt van 22 oktober tot en met 6 november.