Bellewaerde overweegt om 41 jaar oude Keverbaan te vervangen door andere attractie

Bellewaerde heeft op een buurtvergadering gezegd dat het overweegt om de Keverbaan, een van de oudste attracties, af te breken en op die locatie iets nieuws te zetten. Woordvoerder Filip Van Dorpe benadrukt wel dat de Keverbaan zeker deze zomer nog volop haar rondjes zal rijden en dat de plannen allerminst concreet zijn. “Door corona hebben we ook een budgettaire achterstand”, klinkt het. Het pretpark pakt dit seizoen wel uit met een nieuwe stunt-and-dive-show.

Het was de pretparkfansite Looopings.nl die onlangs uitpakte met het nieuws dat de Keverbaan in Bellewaerde zou verdwijnen. De 41 jaar oude Keverbaan – één van de oudste nog werkende achtbanen in België – is volgens Looopings.nl een absolute klassieker. “De attractie van de Duitse leverancier Zierer stond eind jaren zeventig al in een kleinschalig pretparkje in Duitsland, onder de noemer Marienkäferbahn”, klinkt het. “Daarna werd de 360 meter lange rollercoaster naar Bellewaerde verplaatst. Vele miljoenen bezoekers maakten de afgelopen decennia een ritje.”

Verschillende denkpistes

Aan Looopings.nl wilde Bellewaerde niet bevestigen of het nieuws klopt. Ook nu blijft woordvoerder Filip Van Dorpe voorzichtig met commentaar. “We hebben een buurtvergadering gehad waar we de plannen van de komende vijf jaar een beetje uit de doeken gedaan hebben, of toch wat de mogelijke plannen zouden kunnen zijn. En inderdaad, aangezien de Keverbaan een oude attractie is, hebben we daar gezegd dat er daarvoor verschillende denkpistes zijn”, zegt Van Dorpe. “Ofwel moeten we de Keverbaan herstellen, maar dat zou dan moeten een ingrijpende herstelling zijn aangezien de mechaniek die erachter zit toch wat verouderd is. Ofwel doen we de Keverbaan weg en zetten we op die locatie een andere attractie.”

Zeker nog een seizoen

Het is dus nog niet zeker dat de Keverbaan zal verdwijnen. “Sowieso zullen onze bezoekers deze zomer nog volop kunnen genieten van onze Keverbaan”, vervolgt Filip Van Dorpe. “We zijn volop bezig met het onderzoek over wat nu de beste optie is. Ook naar vergunningen toe en geluidsoverlast… Al die zaken moeten nog bekeken worden, dus we zitten nog ver van een definitief plan. Als er iets nieuws komt, dan zal dat niet van de ene dag op de andere beslist worden.”

Populair bij abonnees

“Het moment dat de beslissing zou vallen, dan zullen we dat wel aan de grote klok hangen. Het is een attractie die enorm populair is bij onze abonnees. Het is ook een van de oudste attracties in Bellewaerde Park. Misschien bouwen we er dan wel een evenement rond. De laatste keer Keverbaan zou toch iets zijn dat in de verf moet gezet worden. Maar nu zijn er nog geen concrete plannen.”

Nieuwe stunt-and-dive-show

Wel zeker nieuw dit jaar is de stunt-and-dive-show. “De show die we in de zomer brengen met onze duikers en acrobaten wordt volledig vernieuwd. Het decor van de houthakkers is weg en wordt vervangen door een volledig nieuw decor. Dat word een Bengali show, volledig in het thema India. Dat past wel binnen het thema van die zone. Er is ook een volledig nieuw script geschreven. Het was de bedoeling om dat op te starten vanaf de opening van het park, maar omdat bepaalde materialen niet op tijd geleverd werden door corona heeft het achterstand opgelopen. De show zal normaal begin juni van start gaat, en dat een hele zomer lang.”

Opening op 2 april

Voor de rest is er komende seizoen weinig nieuws onder zon in Bellewaerde. “Door die twee jaar corona zijn we budgettair een beetje op achterstand maar de bedoeling is om die achterstand de komende jaren weer op te halen. Vandaar dat we die buurtvergadering gehouden hebben”, gaat Filip Van Dorpe verder. “Op 2 april gaan we weer open, traditiegetrouw bij de start van de paasvakantie. En deze keer in volle glorie, dus zonder mondmaskers. Dat hopen we althans, al zal het nog afhangen van wat er vrijdag op het Overlegcomité zal verteld worden. Maar het ziet er toch naar uit dat het positief zal zijn”, besluit Filip Van Dorpe.