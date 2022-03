Bellewaerde bouwt op termijn nieuwe attractie op locatie Keverbaan

Wat al enige tijd circuleerde op nieuwssites over pretparken, is nu door Bellewaerde bevestigd: de ‘Kevertjes’ worden op termijn vervangen door een nieuwe “unieke” waterattractie. Na twee grote verliesjaren, wordt dit de duurste investering ooit voor één attractie in het Ieperse pret- en dierenpark. Een inkijk in de plannen.

“Ja, we hebben plannen, grootse plannen zelfs”, begint Stefaan Lemey, parkdirecteur van Bellewaerde. “We gaan de Keverbaan vervangen.”

De stalen achtbaan van acht meter hoog bestaat uit ‘keverwagonnetjes in de westernzone. De familieattractie is met meer dan veertig jaar een van de oudste in het park. “En super populair bij jong en oud. We beseffen dat de Keverbaan een icoon is en we gaan deze waardig vervangen door een nieuw icoon: een familieattractie, die uniek is in de wereld”, stelt Lemey.

Waterattractie

“Het gaat om een grote waterattractie, waarbij mensen in groepen van maximaal acht personen plaatsnemen in ronde boten, die via een schuine lift omhoog gehesen worden tot een hoogte van 20 meter. Ze gaan via een grote glijbaan naar beneden in een waterbekken, een kleine splash. Daarna gaan ze opnieuw omhoog via een verticale én roterende lift tot een hoogte van 26 meter om opnieuw naar beneden te glijden richting een grote halfpipe, waar de boot weg en weer gaat.”

“De boot maakt opnieuw een kleine splash en dertig seconden later volgt een bungee-effect, waarbij mensen mét boot vijf meter naar beneden ‘in de grond vallen’ met special effects. De volledige rit duurt maar liefst zeven minuten. Het is een grote waterattractie, die samengesteld is uit unieke elementen, die op zich nog niet allemaal beschikbaar zijn in de wereld. We gaan een aantal binnenkort testen.”

De Keverbaan blijft nog minstens dit pretparkseizoen op de rails, want de opening van de waterattractie is voorzien in april 2024 en zal ook de plaats van een aantal ‘westerngebouwen’ innemen. “De precieze planning wordt nog bekeken met de kwalitatieve attractiebouwer Intamin en de ontwerpers zijn volop bezig”, aldus Lemey. “Een naam is er nog niet. Intern wordt het project Spinning Rapids genoemd. Kostenplaatje: 13 miljoen euro.”

Stilstaan is achteruitgaan

Bellewaerde investeerde fors vlak voor de coronacrisis. Het Aquapark, dat opende in 2019, kostte 17 miljoen euro en is de duurste investering ooit. De family coaster Wakala, die opende in 2020, kostte 7,5 miljoen euro. Na twee grote verliesjaren volgt nu de duurste investering in een attractie sinds…

“Ooit. In onze sector moet je vooruit en stilstaan is achteruitgaan. Bellewaerde zit in de sterke Franse groep Companie des Alpes. Onze aandeelhouders denken mee aan de toekomst.”

Ook voor dit seizoen wil het park uitpakken met een nieuwigheid. “De Stunt & Dive show in Canadees thema wordt vervangen door een nieuwe duikshow in Indiaas thema ‘Bengali’, in combinatie met freerun en speciale vuur-, rook- en watereffecten. Het gaat om een investering van een miljoen euro, wat ook niet weinig is voor een show, die hopelijk opent in juni. We hadden het graag vroeger, maar door de oorlog in Oekraïne worden we geconfronteerd met leveringsproblemen van staal en andere bouwmaterialen. Maar deze last verdwijnt in het niets in vergelijking met het leed van de mensen daar.”

Het park heropent op 2 april. Op termijn wil Bellewaerde ook in de winter open blijven. “Maar dat is nog niet voor volgende winter.”

(TP)