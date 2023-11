Bellewaerde blikt terug op verzopen Halloween: “Twee weken met heel veel regen”

In vergelijking met vorig jaar had Bellewaerde veel minder bezoekers tijdens de halloweenperiode. De grote boosdoener was het slechte weer. “Er waren veel regendagen, een groot contrast met de 24 graden en zon met Halloween vorige jaar”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe.

Met maar liefst zeven spookhuizen (Funerarium, Mexican Massacre, Fantasylum, Camping Corpse, Mortal Mine, Voodoo Villains en Freaky Forest) en twee extra shows (Fiesta De La Muertos en Bubble Show) haalde Bellewaerde opnieuw alles uit de kast om van Halloween weer een topveertiendaagse te maken, maar de publieke opkomst viel dit jaar toch tegen.

Veel regendagen

“Op basis van het aantal bezoekers was het geen succes”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “We hebben toch wat bezoekers verloren door de vele regendagen. Het waren twee weken met heel veel regen. Het contrast met vorig jaar was groot. Vorig jaar was het op Halloween 24 graden en zonnig. Die dag hadden we 12.000 bezoekers. Als je dat vergelijkt met de regenachtige Halloween dit jaar, dan heb je wel minder bezoekers. Mochten het beter weer geweest zijn, dan gingen we wellicht de extra bezoekers gehad die we verhoopt hadden.”

“Dat is jammer, maar anderzijds zien we wel dat onze tevredenheidscijfers gestegen zijn. Dat wil zeggen dat mensen die komen naar het park, de sfeer en de spookhuis en alles errond erg appreciëren”, vervolgt Filip Van Dorpe. “De bezoekers die kwamen waren heel tevreden, dus daar zijn we wel tevreden over.”

Storm Ciarán

Op de koop toe passeerde midden in de herfstvakantie de storm Ciarán. “Het park was open, maar in de loop van de dag moesten we wel heel wat sluiten. We hebben de mensen dan nog iets gegeven om terug te komen. Het was een heel slechte dag. Heel veel regen, heel veel wind. Dat zijn dingen die je niet kan voorzien. Hadden we twee weken een zonnig herfst gehad dan was dat waarschijnlijk super geweest. Maar kijk, meer geluk volgend jaar.” (TOGH)