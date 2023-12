Belgisch kampioenschap Scandinavisch eierwerpen kan rekenen op heel wat belangstelling

Het was een drukke bedoening om en rond de brandweerkazerne zaterdag. De Middelkerkse spuitgasten organiseerden een dag vol warmte en acties ten voordele van De Warmste Week. Voor het jonge volkje dat massaal aanwezig was, was het vooral het Huis van de Kerstman dat de aandacht trok. Een van de meest in het oog springende initiatieven was het Belgisch kampioenschap Scandinavisch eierwerpen. Deelnemen aan dit ludieke evenement kostte 2 euro, maar dat bedrag werd met veel plezier gegeven omdat de opbrengst werd geschonken aan De Warmste Week. Kevin Boudt van de Middelkerkse brandweer, een van de motoren achter dit gebeuren: “De deelnemers kregen uiteraard een beschermschort aangemeten, want het is niet leuk om een vers ei op je kledij te krijgen. Een van onze mensen stond op de brandladder en er werd gestart op een hoogte van 6 meter en telkens werd de brandladder wat hoger geplaatst tot een hoogte van 30 meter. Ik kan je verzekeren dat het niet gemakkelijk is om vanop die hoogte het ei ongebroken op te vangen. We hadden zand aangevoerd, want heel wat eieren kwamen op de grond terecht.” (PBM/foto’s LC en PBM)