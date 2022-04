Beernem lanceert speciale wandelroute om koolstoflandbouw in de kijker te zetten

De gemeente Beerneem hoopt met een nieuwe wandelroute een speciale vorm van landbouw te promoten. Met Carbon Farming of koolstoflandbouw proberen boeren zo veel mogelijk koolstof in de grond op te slaan. Dat is beter voor het milieu.

“De hele wereld is op zoek naar manieren om de klimaatopwarming tegen te gaan. Landbouwers kunnen daar een belangrijke rol in spelen”, klinkt het in een persbericht.

“Via Carbon Farming of koolstoflandbouw werken landbouwers actief mee aan een duurzame toekomst. Door specifieke teelttechnieken toe te passen, gaan ze aan de slag om koolstof in de bodem op te slaan. Zo vermindert de concentratie aan CO2 in de atmosfeer. Om de burger bewust te maken van die unieke troef van de landbouwsector, lanceren Gemeente Beernem, Inagro en Boerennatuur de Carbon Farming-wandelroute.”

Win-win

In het Beverhoutsveld in Beernem passen landbouwers een aantal technieken toe om CO 2 uit de lucht te halen en organische koolstof in de bodem op te bouwen. Dat is een win-winsituatie, want koolstof opslaan in de bodem verbetert niet alleen de atmosfeer, het is ook goed voor de landbouwer.

Het zorgt voor een betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van voedingsstoffen door de plant.

Inagro

Om de technieken toe te passen, krijgen de landbouwers ondersteuning van Inagro en Boerennatuur. “Dat is nodig, want koolstoflandbouw vraagt tijd en verschillende ingrepen in hun bedrijfsvoering, zowel bij opstart als bij onderhoud”, weet Evelien Lambrecht van Inagro.

“Landbouwers belonen voor die inzet, kan een motivatie zijn om erin te investeren.” Die tegemoetkoming is te vinden in een eerlijke prijs voor producten, bijvoorbeeld via CSA-concepten, zelfoogstboerderijen of labels. De vergoeding kan ook via bedrijven die hun CO 2 -emissies lokaal compenseren door landbouwers financieel te ondersteunen in hun koolstoflandbouw.

“Als landbouwers, consumenten en bedrijven die keuzes samen maken, dan wordt koolstoflandbouw én dus ook de klimaatverandering een verhaal van de volledige maatschappij”, stelt schepen van Landbouw Claudio Saelens.

Wandelroute

Om dat bewustzijn te creëren, lanceren Gemeente Beernem, Inagro en Boerennatuur samen een nieuwe wandelroute in het Beverhoutsveld. Via borden op de route maken wandelaars kennis met de details van verschillende technieken die de koolstofbewuste landbouwers toepassen. De wandelroute van 7,7 km werd op 23 april feestelijk ingehuldigd.

“Hou je ogen goed open en ontdek hoe de landbouw de klimaatverandering helpt temperen en tegelijk zorgt voor de voedselproductie van morgen”, besluit schepen Saelens enthousiast.

(Regi)