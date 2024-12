Beernem heeft nieuw zwembad: Gebruikers botsen al op limieten

Voor heel wat mensen uit Beernem was het de laatste jaren uitkijken naar de opening van het gloednieuwe zwembad in de gemeente. Het Bloemendalebad takelde de laatste jaren af en moest sluiten, waardoor heel wat zwemmers in de kou bleven staan. Ondertussen kunnen ze in het Drogenbroodzwembad terecht, al is het zwemwater heel gegeerd. “We onderzoeken de mogelijkheid om de zwemuren aan de noden aan te passen”, klinkt het bij burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Met man en macht werd er tot net voor de opening in april gewerkt aan het gloednieuwe zwembad. Hoewel er lang en uitvoerig over het onderwerp werd gedebatteerd op de gemeenteraad, haalde de vorige meerderheid met CD&V, Vooruit en Groen zijn slag thuis. Oppositiepartij N-VA bleef benadrukken dat een samenwerking met andere gemeenten nodig was om het project financieel haalbaar te houden, maar daar ging de meerderheid niet op in. Het zwembad heeft met een kostprijs van 11,7 miljoen euro een grote impact op de gemeentelijke financiën, maar blijkt nu al succesvol. “We kijken terug op een onverhoopt succes”, vertelt de trotse burgemeester Jos Sypré (CD&V). “In een gemeente met een zwemtraditie moesten we dit project ook in moeilijke tijden doorzetten. Doorheen de bouwperiode werden de materialen tot dertig procent duurder, maar met daadkracht hebben we dit tot een goed einde gebracht. Ondertussen zijn we ook blij dat we de zwemmers van Oostkamp uit de nood kunnen helpen nu hun zwembad moet sluiten. Natuurlijk krijgen onze zwemmers voorrang, en daarbij merken we dat het bad al op z’n limieten botst. Met enkele nationale toppers die veel moeten trainen heeft de zwemclub onvoldoende zwemuren, daar zoeken we nu een oplossing voor. Ik ben een tevreden burgemeester, dit is de kers op de taart voor de realisatie van het sportpark aan Drogenbrood.”

Seniorenzwemmen

Ook schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V) kijkt tevreden terug. In de vorige bestuursperiode was ze tevens schepen van Sport waardoor ze het dossier van dichtbij opvolgde. “Het is mooi om te zien dat de opening met relatief weinig kinderziektes verliep. Dat toont aan dat de bouwheer goed werk leverde. Ondertussen wordt er naarstig in het bad gezwommen. Ik vind het vooral fijn dat ook groepen die moeilijker te bereiken zijn, zoals senioren, hun weg naar het zwembad vinden. Het seniorenzwemmen op vrijdagnamiddag is zeer succesvol. Dat maakt mij een trotse schepen.”

