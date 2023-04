Beer Tishka ontmoet Mimi en Uli in De Zonnegloed: “Het liep uitstekend”

Beren Tishka en Sandra arriveerden in oktober in Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren. Ze moesten vluchten uit een Oekraïnse dierentuin en krijgen in De Zonnegloed een nieuw leven. Beer Tishka mocht recent kennismaken met de andere beren Uli en Mimi.

De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied. Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak. Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.

Mimi en Uli

In 2014 arriveerden de beren Elena en Arda in De Zonnegloed. Ze waren afkomstig uit een kweekcentrum in Bulgarije. Arda overleed in 2015 en Elena in 2019. In 2016 kwam bruine beer Berros uit Spanje. In juli 2022 moesten ze het dier laten inslapen door een vergevorderde vorm van artrose. Mimi en Uli kwamen in 2019 in De Zonnegloed. De dieren zaten opgesloten in een kleine kooi in Albanië en waren uitgehongerd.

(Lees verder onder foto.)

Beer Tishka mocht recent kennismaken met de andere beren Uli en Mimi. © De Zonnegloed

Tishka en Sandra zijn broer en zus en zijn zeven jaar. De beren zouden stapsgewijs in contact worden gebracht met Mimi en Uli. Voor Tishka stond die ontmoeting recent op de agenda. “Sinds hun komst in de Zonnegloed vorige herfst werden de beren Tishka en Sandra nog even apart gehouden van onze andere bruine beren Mimi en Uli voor hun winterrust”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert. “Tijdens de laatste week van de paasvakantie was het grote moment daar. We hebben Tishka even laten kennismaken met Mimi en Uli en dat ging uitstekend! De zus van Tishka, Sandra, houden we nog even apart, omdat zij nog volop bezig is met het verzorgen van haar twee kleine welpjes. We moeten de jonge beertjes in alle rust kunnen laten groeien, want ze zijn nog heel kwetsbaar.”

Welpjes

Begin dit jaar lanceerde Sanctuary De Zonnegloed in een oproep, want Sandra had medische hulp nodig. Een behandeling van het tandwortelkanaal is dringend nodig en in amper één dag tijd werd er 3.500 euro ingezameld voor Sandra. Op 8 februari zou Sandra de dringende tandingreep ondergaan, maar op 18 januari beviel de beer onverwacht van twee welpjes. De verzorgers wisten niet dat de beer zwanger was. Beer Sandra en haar twee welpjes stellen het goed, al moet Sandra nog steeds een dringende tandingreep ondergaan die door de geboorte van de welpjes werd uitgesteld.

Het domein van De Zonnegloed kan elke dag bezocht worden, behalve op maandag en dinsdag. Tickets zijn enkel online te verkrijgen via de website. “Omdat we een opvangcentrum zijn, werken we met een gelimiteerd aantal bezoekers. Met jullie bezoekjes en donaties financieren we de verzorging van onze honderden dieren! Waarvoor nogmaals hartelijke dank!”