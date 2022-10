Beeldbank Langemark-Poelkapelle interviewt bewoners zorgcampus: “Rechtstreekse link met het verleden”

Beeldbank Langemark-Poelkapelle interviewt maandag bewoners van de zorgcampus die hun foto’s willen delen. “De bedoeling is om het verhaal achter de beelden te ontdekken en te bewaren voor de toekomst”, klinkt het bij de werkgroep van de Beeldbank, die nieuwe vrijwilligers met open armen verwelkomt.

De Beeldbank bestaat sinds 2005 in Langemark-Poelkapelle en verzamelt foto’s, affiches en prenten met een link naar onze gemeente. Het verzamelde materiaal wordt gescand, beschreven en beschikbaar gesteld op de website westhoekverbeeldt.be. De collectie omvat ondertussen al meer dan 4.000 beelden uit Langemark-Poelkapelle. “Op deze manier gaat de rijke geschiedenis van onze mooie gemeente niet verloren”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Laurent Hoornaert (Tope8920).

13 vrijwilligers actief

“Vandaag (maandag, red.) worden een aantal bewoners van de zorgcampus geïnterviewd, die hun foto’s en informatie willen delen. Deze bewoners zijn immers onze rechtstreekse link naar het verleden”, vervolgt de schepen. “Om beelden en de verhalen erachter op te sporen, is een sterk netwerk nodig en de Beeldbank heeft dit. Er zijn op dit moment 13 vrijwilligers actief die we heel erg dankbaar zijn voor het vele werk dat ze verzetten. Maar elk paar handen extra is welkom om de verzameling mee te helpen uitbouwen.”

Facebookpagina

De vrijwilligers komen elke twee weken samen in Sint-Juliaan om beelden te verwerken. De nodige begeleiding en opleiding is voorzien. De Beeldbank heeft ook een Facebookpagina waar regelmatig foto’s op gepubliceerd worden. “Verenigingen en personen die zelf foto’s hebben, moedigen we aan om contact op te nemen met de Beeldbank. Je hoeft het materiaal niet af te staan, het wordt namelijk gescand en opgeladen op de website”, zegt Ronny Standaert van de werkgroep, die verder nog bestaat uit Jozef Courtens, Guido Degraeve, Gabriël De Kervel, Erik Despeghel, Robert Dewandel, Robert Hoorelbeke, Dirk Lebbe, Dorin Latruwe, Antoon Lietaert, Christine Ligneel, Brigitte Stevens en Marcella Thorrez.