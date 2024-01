Bart I is Prins Carnaval Blankenberge 2024

Zaterdagavond organiseerde de Confrerie van de Leute zijn jaarlijkse Prinsenbal. Na de volkstoeloop van vorig jaar en de chaos bij de stemming door de locatie die te klein was, verliep het event in het casino dit jaar opnieuw vlot. Als apotheose werd Bart Laforce (40), die café Sint-Amand uitbaat, verkozen tot Prins Carnaval 2024. “Eindelijk staat die muts op mijn hoofd”, reageert de laureaat.

Bart is afkomstig uit Oostkamp, maar de liefde bracht hem in 2005 naar Blankenberge. In maart 2017 opende hij café Sint-Amand rechtover de kerk in Uitkerke. Voorheen deed hij al ervaring op in diverse horecazaken en acht jaar werkte hij in de keuken van het ziekenhuis in Knokke. Het is dankzij zijn vrouw Romanie Debaets (40) dat hij de microbe voor het carnaval te pakken kreeg.

“Ik ben ondertussen 20 jaar lid van carnavalsgroep De Splenterbomme die zijn 50ste verjaardag viert op 11 februari 2024. Met onze leden Yvette Maes en Bert Cuyle hadden we al het seniorenprinsenpaar, mijn 11-jarige zoon Kyan is de jeugdprins en nu is er dus ook mijn titel. Ons jubileumjaar kan dus echt niet meer stuk. Al hoop ik dat we tijdens de stoet ook nog met onze wagen in de prijzen zullen vallen”, lacht Bart.

Het is trouwens de 2de keer dat de Blankenbergenaar een gooi doet naar de prinsensteek in zijn stad. “Tien jaar geleden nam ik het op tegen Henk Lievens die toen de overwinning behaalde. Op dat bewuste Prinsenbal riep ik door de microfoon ‘I’ll be back’ en nu was het dus zo ver. Na de vermoeiende promocampagne zal ik volop genieten van alle activiteiten die eraan komen. Vandaag is dat nog een ontvangst op het stadhuis gevolgd door een kippenfestijn. Daarna bezoek ik nog enkele cafés om uiteindelijk mijn bed op te zoeken want ik ben al non-stop op de been sinds zaterdagmorgen 7 uur.” (FV)