Bart Camerlynck (40) is even oud als zijn ‘nieuwe’ oldtimer

Wie 40 jaar is, mogen we zeker en vast nog niet als oldtimer bestempelen, tenzij het daadwerkelijk om een automobiel gaat. Autoliefhebber Bart Camerlynck tikte er eentje op de kop die even oud is als zichzelf. Dubbel feest dus, begin februari.

“De passie voor auto’s is er bij mij altijd al geweest”, steekt Bart Camerlynck van wal. Hij woont met zijn echtgenote Sofie en twee dochters Elien en Amber langs de Vaartstraat. “Als kleuter kon je me in de klas steevast vinden in de autohoek, waar ik met de kleine autootjes aan het spelen was. Dat autovirus is met ouder worden nooit meer weggegaan. Je moet het zo zien: de ene vindt zijn gading in sport, de ander ontwikkelt een grote interesse voor vierwielers.”

“Beroepshalve werk ik bij Braem, waar we voornamelijk aan vrachtwagens sleutelen, maar ondertussen heb ik ook al vijf jaar in bijberoep mijn eigen bedrijfje, BC Wheels, gespecialiseerd in banden en velgen. Ik ben al sinds ruime tijd geabonneerd op het oldtimertijdschrift ‘Onschatbare klassiekers’ en mijn droom was dan ook om ooit een oldtimer in mijn bezit te hebben. Je moet er natuurlijk de plaats voor hebben en eens dat het geval was, was de zaak rap geklonken.”

Verbouwingen

“Via tweedehandswebsites kwam ik er een paar op het spoor, maar het budget is natuurlijk ook belangrijk. In 2012 kwam ik een Ford Fiësta MK1 tegen waarvan het bouwjaar krek hetzelfde was als mijn geboortejaar, 1983. En wat bleek? Niet alleen het jaartal, maar ook de dag en de maand klopten met mijn geboortedag: 2 februari 1983. Dat betekent dus dat zowel de Ford als ikzelf onlangs 40 kaarsjes mochten uitblazen.”

“Ik ben de auto zelf gaan ophalen in Sint Job in ‘t Goor. De wagen was wel rijklaar, maar er was behoorlijk wat werk aan. De Ford is eerst een paar jaar op stal blijven staan omdat we toen net in de verbouwingen zaten. In 2016 viel er een uitnodiging in de bus van Ford België. Ze waren op zoek naar zoveel mogelijk modellen van de Ford Fiesta. Toen moest het plots snel gaan en in een paar maanden tijd was de klus geklaard. Er kwam heel wat laswerk aan te pas, de auto kreeg een nieuw interieur en werd herspoten. Let wel, alles werd gerestaureerd met originele onderdelen.”

Droog onderdak

“Tijdens dat feest van Ford België maakte mijn wagen een rondrit naar Namen, Brussel en Antwerpen, waar we de oudste Ford-garage van het land bezochten. Geregeld nemen we deel aan rondritten, waarbij we met onze oldtimers een museum of een brouwerij bezoeken of deelnemen aan fotozoektochten.”

“Ik heb ook nog een tijdje een tweede oldtimer gehad, een Ford Sierra uit 1990, maar die reed te modern naar mijn gedacht. Meerdere oldtimers bezitten, is ook niet zo evident, want je moet ermee kunnen rijden en ze veilig en droog onderdak kunnen bieden. Ik vind het alvast een unicum dat mijn oldtimer net zo oud is als ikzelf, een tweede exemplaar zal moeilijk te vinden zijn”, weet Bart.

(Jeffrey Dael)