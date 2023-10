Bart (47) toverde in negen maanden zijn woning om tot griezelhuis voor Halloween: “Ik heb ondertussen wel 20 paletten aan decoratie”

Bart Vanacker (47) opent komende zondag zijn griezelhuis in Jonkershove bij Houthulst. Hij stak er bijna 9 maanden werk in om een woning met tuin volledig in te richten in Halloweenstijl. “In de loop van de jaren kocht ik af en toe iets van decoratie voor Halloween, waardoor ik ondertussen wel 20 paletten aan materiaal heb”, lacht Bart.

Bart Vanacker werkt in frituur Het Puntzakje van zijn vrouw Annelies Van Cauwenbergh langs de Jonkershovestraat in Jonkershove bij Houthulst. Ze wonen achteraan de frituur. Daarachter is er ook een speeltuin met kinderboerderij. In oktober vorig jaar kocht hij een huis aan de overkant van de straat, schuin tegenover de frituur, met de bedoeling om het om te vormen tot een groot griezelhuis.

Bart is niet aan zien proefstuk toe. “Het is al een jaar of vijf dat ik voor Halloween iets organiseer in een tent in onze kinderboerderij. Daarvoor was het vooral decoratie in de kinderboerderij zelf. Vorig jaar organiseerde ik ook al iets voor Halloween in mijn nieuw aangekocht huis. Maar het was toen zeer kortbij, waardoor ik maar een maand de tijd had om het huis in te richten. Daardoor was de Halloweenwandeling nog niet op het niveau van hoe het dit jaar is. Er waren toen ook wegenwerken in deze straat waardoor de bereikbaarheid ook niet optimaal was.”

2.500 vierkante meter

Na zo’n 9 maanden werk is het griezelhuis volledig af. “Het is nooit de bedoeling geweest om er te wonen, want er is te veel werk aan het huis. Voor het griezelhuis moest er weinig verbouwd worden en stak de meeste tijd in de inrichting. Buiten werden er afsluitingen rond de tuin gezet en werd er een loods van 60 vierkante meter gebouwd voor extra inrichting. In de loop van de jaren kocht ik af en toe iets van decoratie voor Halloween, waardoor ik ondertussen wel 20 paletten aan materiaal heb”, lacht Bart.

Het domein is zo’n 2.500 vierkante meter groot en met beide parcoursen samen leg je een kilometer af. De totale tocht duurt een 25-tal minuten. “Starten aan de tocht doe je in de garage aan de voorkant van de woning”, legt Bart uit. “Daar is er een splitsing voor kinderen boven en onder de 6 jaar, die een meer kindvriendelijke tour kunnen nemen. Voor de engere toer is het meteen de trap op naar boven waar je in de kamers van de enge professor en de labo’s terecht komt. Daarna komt de spinnen- en griezelkamer aan bod en ga je terug naar beneden. Dan kom je bij de grafzerkjes en het nagemaakt mortuarium om vervolgens in de ruimte met het eetfestijn en het operatiekwartier terecht te komen.”

Wedstrijd

Daarna sluit de tour zich aan op de kinderroute, die zijn weg vervolgt naar de loods van 60 vierkante meter met een koets in. “Daar is er een speciale actie. Als je op de koets zit kun je een selfie nemen met het gezin en doorsturen naar bartvanacker4@gmail.com. Het mooist verklede of geschminkte gezin voor Halloween kan één van de tien waardebonnen winnen ter waarde van 50 euro. In totaal valt er dus 500 euro te winnen. De rit verderzetten doe je via het enge bos en de treintunnel. Via het verlaten treinstation vertrek je naar de heksenpot, kom je de zeerover tegen om via de gekke brug op het einde te komen. Deze route is zeker toegankelijk voor kinderen jonger dan 6 jaar. Belangrijk: er zijn op meerdere plaatsen geluid-, licht-, rook- en bewegingseffecten.”

Beide parcoursen zijn van 14 tot 18 uur te bezoeken op 15 en 22 oktober, 28 oktober tot en met 5 november en 11 en 12 november. Voor de kindertour betaal je per volwassene en kind 13 euro. Kinderen onder één meter krijgen gratis toegang. Voor de andere tour betaal je 17 euro. In beide prijzen zitten gratis churros als snack inbegrepen. Kaarten aan verminderd tarief in voorverkoop zijn te verkrijgen in frituur Het Puntzakje. Voor de echte halloweenfan organiseert Bart op 31 oktober en 1 november van 18 tot 21 uur een speciale avond met figuranten. (DM)