Bar Silo opent al op 12 mei de deuren: “Er valt weer van alles te beleven”

Voor het derde jaar op rij strijkt Bar Silo neer langs de Kortwagenstraat in Ledegem. De zomerbar opent in vergelijking met de voorbije twee edities vroeger de deuren, maar is in september niet meer open. “We blijven getriggerd door deze fantastische locatie en investeerden in nog extra gezelligheid”, klinkt het bij de drie initiatiefnemers.

Op vrijdag 12 mei opent Bar Silo opnieuw de deuren. Het zomerinitiatief werd de voorbije twee jaar gesmaakt door tal van bezoekers en krijgt nu een vervolg. “We merken dat we aan naambekendheid winnen. Zelf blijven we getriggerd door deze fantastische locatie”, vertellen initiatiefnemers Martine Verbist, Louise Cardoen en Vanessa Van Lierde.

Nieuwigheden

De zomerbaruitbaters pakken dit jaar met enkele nieuwigheden uit. “Allereerst openen we dit jaar vroeger de deuren. Vorig jaar in september kenden we minder geluk met het weer. Daarom hebben we besloten om onze data wat naar voor te schuiven. In mei zijn er verschillende verlengde weekends waarin we hopen ook tal van bezoekers over de vloer te krijgen”, zegt Vanessa.

Van mei tot halfweg juni is de zomerbar telkens open van vrijdag tot en met zondag, op feestdagen en op de vooravonden van die feestdagen. “Halfweg juni nemen we er dan ook de donderdag bij, vanaf 19 juli zal de zomerbar ook op woensdag open zijn”, geeft Martine mee.

De initiatiefnemers investeerden voor deze editie in gezelligheid en comfort. “Op onze terrassen kan men binnenkort genieten van tal van lichtjes. Zo installeerden we maar liefst 400 extra lampjes”, licht Louise toe. Tussen de twee terrassen werd ook een sanitair blok gebouwd.

“De eet- en drankkaart blijft grotendeels hetzelfde. Onze alom gesmaakte nacho’s, een echte voltreffer, zijn natuurlijk een blijvertje”, glimlacht Vanessa. Nieuw dit jaar is ook de speciale pingpongtafel in het overdekte gedeelte van de zomerbar. Wie erin slaagt zoveel mogelijk keer het balletje weg en weer te slaan, maakt kans op een strandstoel van Crodino.

Bar Siclo

De voorbije twee edities zetten de zomerbaruitbaters in op het sportplatform. Onder andere spinning, yoga- en bokslessen werden er georganiseerd. “De sportactiviteiten kenden slechts matig succes. Daarom hebben we beslist om geen sportactiviteiten meer op wekelijkse basis aan te bieden. Bij evenementen of bij bijvoorbeeld een uitstap van een bedrijf kunnen we natuurlijk wel nog altijd iets organiseren”, aldus Vanessa.

Op zaterdag 12 augustus organiseert Bar Silo wel de tweede editie van Bar Siclo, een wielerdag met de zomerbar als uitvalsbasis. “Hiervoor gaan we een samenwerking aan met KWSC Menen.” Wielertoeristen kunnen kiezen uit een uitgepijlde tocht van 60, 90 of 120 kilometer. Voor de gezinnen is er een knooppuntenroute van 25 kilometer.

Tien huwelijksfamiliefeesten

Het sportplatform zal niet enkel gebruikt worden voor sportactiviteiten. “We merkten vorig jaar dat Bar Silo heel veel positieve reacties kreeg als huwelijkslocatie. Het sportplatform is de ideale plek voor een ceremonie”, aldus Louise. Vorig jaar waren er twee huwelijksfeesten, dit jaar zijn er maar liefst tien familiefeesten. “Die zijn gepland in mei, juni en september, want tijdens de zomermaanden ligt de focus volledig op de zomerbar.”

Sunset Rosé

De komende maanden staan er ook tal van kleinere evenementen gepland in Bar Silo. “Elke vrijdag en zaterdag is er een deejay aanwezig, maar er zijn ook afterworks gepland en in de zomermaanden keert Sunset Rosé terug op woensdag.”

“We verwachten de komende maanden opnieuw een mooie mix van bezoekers. Op middagen zien we dat heel veel fietsers en jonge gezinnen via de oude spoorwegbedding naar hier komen, ’s avonds zijn er meer feestvierders”, weet Martine.