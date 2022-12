Ballon van negenjarige Finn vliegt 647 kilometer ver

Het kermiscomité van Bikschote organiseerde tijdens de kermis eind augustus niet alleen De Sterkste Man van West-Vlaanderen, maar ook een ballonwedstrijd voor de jeugd.

93 kinderen stuurden een met helium gevulde ballon de wijde wereld in en twintig van hen kregen ook het kaartje dat eraan vast hing teruggestuurd. De verste ballon vloog 647 kilometer ver richting Frankrijk en was van Finn Demunck (9). Op de tweede plaats kwam Nigel Descamp, de bronzen medaille was voor Remi Termote.

Tijdens de koekjeskaarting van het kermiscomité op vrijdag 2 december konden de kinderen hun prijzen komen afhalen. We zien de aanwezige kinderen samen met hun ouders en de leden van het kermiscomité.