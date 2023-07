‘Baliebrugge Leeft’ viert twee weekends lang feest

Het feestprogramma van ‘Baliebrugge Leeft’ wordt dit jaar uitgebreid naar twee weekends. Het event in het gehucht van de Oostkampse deelgemeente Ruddervoorde start op zaterdag 8 juli en kent een vervolg in het weekend van 14 tot 16 juli.

Op zaterdag 8 juli is er vanaf 16.30 uur de eerste Balie-truckshow, met lichtjesshow en een 100-tal trucks. Dj Giovanni en dj Andrew (de Coulissen in Brugge) zorgen voor aangepaste muziek.

De Balie-truckshow is de opvolger van de Molenhoek-truckshow en wordt georganiseerd door Bert Jonckheere, Pieter Cloet en Xavier Valcke. De opbrengst is ten voordele van kinderarmoede in Oostkamp. Deze truckshow vindt plaats op het terrein Pyfferoen in de Vrijgewijdestraat in Ruddervoorde.

Darts, zaal- en wandelvoetbal

Het tweede deel van de feestelijkheden start op vrijdag 14 juli om 19 uur met de eerste editie van het Balie-Darts koppeltornooi, waarvoor 64 teams zijn ingeschreven. Zaterdag 15 juli gaat vanaf 9 uur het openlucht-zaalvoetbaltornooi door. Hiervoor zijn 20 ploegen ingeschreven.

Zondag 16 juli start opnieuw met voetbal, maar dan iets trager. Vijf ploegen nemen deel aan het wandelvoetbal-tornooi dat start om 9.30 uur.

Mosselfestijn

Vanaf 12 uur start dan het mosselfestijn à volonté met frieten. Volwassenen betalen 24 euro voor de mosselen of 20 euro voor een koude vleesschotel. Kinderen genieten mee van een frikandel of mosselen met frieten voor 12 euro.

Vanaf 14 uur is er dan het jeugdvoetbaltornooi U11 met al 8 ingeschreven ploegen. Dit weekend is ten voordele van de jonge renners van de Baliebrugge: Briek Plasman, Emile Van Speybrouck en Jorne Monbailliu. Ook de voetbalploeg De Balieschotters deelt mee in de winst. Kaarten voor het mosselfestijn zijn te verkrijgen bij het bestuur. (GST)