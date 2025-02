Baekelandtstappers en sportdienst met ‘t Voals Plat

Zondag 2 maart organiseert wandelclub de Baekelandtstappers, in samenwerking met de sportdienst, de 13de editie van de wandeling ‘t Voals Plat, met start en aankomst aan sporthal Steuren Ambacht aan Steuren Ambacht 2. De deelnemers kunnen kiezen uit zes afstanden van 6 tot 32 km. “Er is voor iedereen, jong en oud, wel een wandeling die hij of zij aankan”, zegt Damien Iserbyt.

“De wandeling ontstond in het brein van wijlen Willem Lagae en Lowie Scheldeman, die als studenten sportmanagement in Brugge een sportproject uitwerkten met de sportdienst Lendelede”, zegt Damien Iserbyt van de Baekelandtstappers. “Maar Willem (toen 20) en zijn vriend Lukas Mostaert (toen 19) verongelukten in februari 2012 op de E403 in Ardooie toen ze op weg waren naar Brugge. Het sportproject was nog niet volledig afgewerkt. Maar Lowie wilde dat niet zo laten en werkte het sportproject verder af met de sportdienst van Lendelede om de herinnering aan Willem levendig te houden. Op zondag 29 april was de allereerste wandeling ’t Voals Plat een feit.”

Wandelclub

Later ontstond uit dat project van Lowie en wijlen Willem een wandelclub die volgens Damien Iserbyt pas een drietal jaar geleden de naam ‘Baekelandtstappers’ kreeg. “Een club waarmee we nu twee keer per jaar een wandeling organiseren: ’t Voals Plat begin maart en dan nog een tweede wandeling in oktober. Ondertussen is onze wandelclub aangesloten bij ‘Wandelsport Vlaanderen’.

Zondag 2 maart zijn de Baekelandtstappers en de Sportdienst aan hun dertiende wandeling ‘Voals Plat’ toe. “De naam geeft weer hoe het Lendeleedse grondgebied er in werkelijkheid uitziet: vals plat! Wandelaars kunnen kiezen uit zes 6 afstanden: 6, 8, 12, 18, 24 en 30 km. Iedere wandeling vertrekt richting Ingelmunster – Izegem.”

“De wandeling van 6 km is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Je kan vertrekken tussen 7.30 en 15 uur, maar je moet wel ten laatste om 17 uur binnen zijn. Leden van Wandelsport Vlaanderen betalen 1,5 euro inschrijvingsgeld, alle anderen 3 euro. Vorig jaar namen meer dan 1.000 wandelaars uit heel Vlaanderen deel aan de 12de editie van ’t Voals Plat en dit jaar hopen we op minstens evenveel deelnemers.” (IB)