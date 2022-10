Atletiekvereniging Dapalo viert 40 jaar met tal van events

Dapalo Dadizele organiseert aanstaande zondag 30 oktober de 35ste editie van haar herfstcross. De atletiekvereniging bestaat 40 jaar en viert dit al het hele jaar met tal van activiteiten. De kers op de taart is dus nu zondag. De veldloop telt dit jaar als het provinciaal kampioenschap voor vrije sporters.

Atletiekvereniging Dapalo Dadizele is een vaste waarde binnen het West-Vlaamse atletiekgebeuren. De kleine 300 leden van de club kleuren tal van wedstrijden, maar zelf pakt Dapalo jaarlijks ook uit met enkele organisaties. Zo is er al enkele jaren een stratenloop in Slypskapelle en prijkt de herfstcross vlakbij de Grimmertingesite in Moorslede al 35 jaar op de veldloopkalender. “We bestaan inmiddels met onze vereniging al 40 jaar. Die verjaardag wilden we niet zomaar voorbij laten gaan”, aldus Dorine Desmet, voorzitster van Dapalo. De atletiekclub pakte sinds de start van 2022 iedere maand uit met een speciaal evenement. Van een obstacle run tot een bike & run en een stratenloop, het 40-jarig bestaan van de club werd maandelijks in de verf gezet. “Volgende week organiseren we nog een halloweenevenement voor onze leden en in december gaan we op uitstap met de club. We hebben al een heel mooie taart, maar de kers is voor zondag.”

Pittig parcours

Dapalo organiseert ook dit jaar weer op de Grimmertingesite haar herfstcross. De veldloop lokt ieder jaar enkele honderden lopers naar Moorslede. “Speciaal voor deze 35ste editie en ons veertigjarig bestaan is de wedstrijd ook het provinciaal kampioenschap voor vrije sporters. We zijn echt blij dat we dit kampioenschap naar de gemeente konden brengen.” Om 14 uur mogen G-sporters de spits afbijten. Daarna is het de beurt aan de allerkleinsten. “Vorig jaar organiseerden we, gezien de coronacrisis, geen veldloop. Nu doen we dat weer wel. Die wedstrijd brengt jong en oud samen.”

Donderdagavond starten de leden van Dapalo met het uitzetten van het parcours. Dat zit speciaal voor dit kampioenschap in een nieuw jasje. “Misschien is ons parcours zelf nog iets pittiger dan andere jaren.” (Bert Feys)