Atelier Smile in Komen doorbreekt het sociale isolement en wordt daardoor beloond met volledige subsidie

“Doorbreek het sociale isolement!” Het was een oproep die de Waalse overheid lanceerde en in Komen-Waasten niet in dovemansoren viel. Het OCMW schoof het concept van het Atelier Smile naar voren en werd prompt uitgekozen. Het unieke project wordt daardoor volledig gesubsidieerd.

Sociaal isolement, een term die de laatste jaren heel wat aan kracht heeft gewonnen. “Het werd pijnlijk duidelijk tijdens de lockdowns en in de nasleep hiervan dat heel wat mensen er plots helemaal alleen voor stonden. Niemand om tegen te praten, niemand om iets leuks mee te doen, compleet geïsoleerd van de buitenwereld.”

Florian Soenen, die dagelijks instaat voor de communicatie van het OCMW, kon vanop de eerste rij de problematiek zich zien ontplooien. “Niet alleen in rusthuizen was dit te merken maar ook mensen die sowieso al een kleine sociale kring hadden, voelden zich plots alleen op de wereld. Toen de Waalse Overheid een oproep lanceerde om projecten voor te stellen, die net dat isolement moesten aanpakken, was het voor ons een duidelijke zaak.”

Uniek gegeven

Atelier Smile, een uniek gegeven waarbij mensen uit alle lagen van de bevolking en van verschillende leeftijden, elkaar in één en dezelfde ruimte vinden. “Twee dagen per week wordt de gemeenschappelijke ruimte van het OCMW in Ploegsteert opengesteld voor iedereen die 18 jaar of ouder is”, verduidelijkt Florian. “Zo worden nieuwe sociale schakels gemaakt en worden vooral banden doorheen generaties gesmeed. Zo kwamen hier jongeren binnen die graag wilden leren kaarten en hadden we ouderen die met het internet wilden leren werken. Via Atelier Smile vonden ze elkaar. Doordat er geen verplichtingen zijn, blijft het geheel erg laagdrempelig. Wil je leren koken? Wil je dingen leren herstellen of heb je zelf een leuk idee? Breng het naar Atelier Smile!”

Het project trok de aandacht van de overheid, die het prompt van een volledige subsidie voorzag. Het werd meteen ook het enige project uit Wallonie-Picarde dat werd geselecteerd.

Voor Jean-Noël Joly was het Atelier Smile alvast een geschenk uit de hemel. “Ik ben altijd aan de slag geweest in de zorg maar toen ik 55 jaar oud werd, lukte het niet meer. Als alleenstaande was mijn job meteen ook mijn uitlaatklep en dat was van dag op dag afgelopen. Daar stond ik dan, alleen en ik voelde me zelfs nutteloos. Toen Atelier Smile de deuren opende, kwam ik meteen twee dagen per week naar hier. Ik kan er mensen helpen en zelf kan ik er dingen leren. Het vult de leegte en ik voel me opnieuw een nuttige schakel in de maatschappij! Je kan dus perfect zeggen dat ik herleef.”