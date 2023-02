Astronautjes zijn nieuw Gullegems kinderprinsenpaar

Vriendjes Mila Declercq en Maxim Vervaeke, allebei 4, zijn op 11 februari tijdens het kindercarnaval verkozen tot Gullegems nieuwe kinderprinsenpaartje.

De twee kleuters, in hun door de mama’s ontworpen ruimtevaartoverall, konden op applaus van zowat de hele tent rekenen. Mila is de dochter van Mattieux Declercq en Elke Dumon uit de Heulestraat. Maxim is de zoon van Dieter Vervaeke en Nathalie Tanghe uit de Torrestraat. Ook de ouders zijn vrienden.

De twee astronautjes mogen zondag 19 februari in een open auto in de carnavalstoet meerijden.

(AV)