Astrid Braeckevelt is Krak van Wervik: “De sfeer in onze ploeg houden, dat is het belangrijkste”

Krak Astrid Braeckevelt (27) lag mee aan de basis van de oprichting van de vrouwenploeg van KSK Geluwe. Het is uitgegroeid tot een succesverhaal, want het team draait mee aan de top.

Opmerkelijk: voor het derde jaar op rij wint een genomineerde uit Geluwe. “Sowieso is het een verrassing dat ik won”, vertelt Astrid. “Het was al een eer dat ik werd genomineerd. Voor mezelf maakte ik op Facebook redelijk wat promotie met de vraag om voor mij te stemmen. Ik wist van veel mensen dat ze dat hadden gedaan. De andere kandidaten kende ik niet echt en kon het moeilijk inschatten. Ik las dat Matthias Bruggeman een verleden heeft bij de Chiro in Wervik en dus heeft hij wel een aanhang.”

“En Mario Vandebogaerde kwam met het populaire darts vaak in de media. Het was immens hoe die verkiezing leefde en hoe mijn posts op Facebook werden gedeeld. Ik kreeg veel steun van de ploegmaats van KSK Geluwe, van heel de club trouwens en natuurlijk ook van familie, vrienden en collega’s. Mijn mama maakte heel veel reclame voor mij naar de klanten toe. En ook de Facebookgroep van ‘t werk hielp me.”

Mama Greet Comeine is de uitbaatster van babbelcafé ‘t Zwijntje in de Beselarestraat in Geluwe. Papa Chris werkt bij Ysco in Langemark. Twintig jaar geleden begon Astrid Braeckevelt bij de jeugd in Geluwe en speelde dan bij de vrouwen van onder meer KRC Harelbeke, Club Brugge, Zulte Waregem, VK Egem en vorig seizoen Eendracht Wervik.

Spannend

Leider SK Vlamertinge, NS Heule C, SK Staden B en KSK Geluwe vormen de top in derde provinciale. De competitie is halfweg. Geluwe volgt op drie punten van Vlamertinge en op een punt van Heule. “Het wordt spannend tot het einde”, zegt Astrid. “We verloren maar tweemaal in een wedstrijd waarin de wind een grote rol speelde en het voor ons anders had kunnen lopen. Het is onze ambitie om verder te groeien als ploeg. Er is niet per se die druk om te promoveren. Het is niet het hoofddoel. De sfeer erin houden, is belangrijk.”

Het vrouwenvoetbal in ons land kent de afgelopen jaren echt wel een boost. “Vooral door de aandacht van de media, de wedstrijden van de nationale ploeg Red Flames worden op televisie uitgezonden”, zegt Astrid. “Ook op het gala van de Gouden Schoen komt het vrouwenvoetbal aan bod met een winnaar. Dat is allemaal een stap vooruit en zorgt er ook voor dat steeds meer jonge meisjes beginnen voetballen.

Een tweede ploeg?

“Voetballen is voor meisjes nu geen taboe meer. Wat het vroeger bij sommige ouders wel was. Het niveau is ook enorm gestegen. Een heel verschil met tien jaar geleden toen ik in eerste provinciale debuteerde bij Harelbeke.”

Trainer Frederik Vermont heeft een luxeprobleem want er zijn heel veel speelsters. “Eventueel gaan we proberen om volgend seizoen met een tweede ploeg te starten”, zegt onze ‘Krak’. “Er is daarover nog geen zekerheid. Onze trainer is bezig met de besprekingen met onze groep.”

Haar werk in de zorg combineren met de grote hobby is niet zo evident. “Meestal kan ik één keer per week trainen”, zegt Astrid. “Op zich valt het heel goed mee. Ik heb nog maar twee matchen gemist, met dank aan de collega’s.”

Bio Astrid Braeckevelt Privé: Astrid Braeckevelt woont in de Voorhoek, op een boogscheut van haar ouders Chris Braeckevelt en Greet Comeine. Ze heeft twee jongere broers Howard en Marten. De eerste voetbalde bij KSK Geluwe, KVK Westhoek en VK Dadizele. Marten speelt bij de beloften van KSK Geluwe. Loopbaan: Astrid studeerde aan Stella Maris in Kortrijk en werkt in wzc Andante in de Volkslaan in Menen. Mogelijk gaat ze via haar werk de uitdaging aan om te studeren voor verpleegkundige. Vrije tijd: Voetbal is haar grote hobby en dat doet ze sinds dit seizoen bij KSK Geluwe. Een andere hobby is uitgaan met vrienden en padel spelen in Olympos Wervik.