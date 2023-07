Arthur (28) en Kyana (24) starten wijndomein ’t Karelsgoed op flanken Tieltse Poelberg: “Wachten op eerste oogst”

Dankzij Arthur Warnez (28) en zijn vriendin Kyana Van de Vivere (24) is er op de flanken van de Poelberg een gloednieuw wijndomein in de maak. Op de eerste wijn van ’t Karelsgoed is het nog een paar jaar wachten, maar het jonge koppel geniet nu al volop van het werk in de wijngaard.

Langs de Goed Te Karelstraat op de Poelberg, op een perceel grond van een halve hectare, gingen in mei 2.500 plantjes de grond in. Dinsdag plaatsten ze samen met een aannemer de palen in de grond en straks worden er ook nog binddraden bevestigd.

“We staan nog maar aan het prille begin, maar ’t Karelsgoed krijgt stilaan vorm”, zegt Arthur Warnez. In het dagelijks leven werkt hij als teeltbegeleider in het gelijknamige Tieltse aardappelbedrijf Warnez. “Met het oog op het bedrijf van mijn familie volgde ik een landbouwopleiding, maar tegelijk heb ik ook een opleiding wijnbouw en vinificatie achter de rug”, legt Arthur uit. “Ik hou van wijn. Wijnbouw sluit bovendien prima aan bij de landbouw. Mijn vriendin Kyana deelt dezelfde passie en telkens wanneer we op vakantie zijn, gaan we wijndomeinen bezoeken. Zo groeide het idee voor een eigen wijngaard.”

Eerste wijn in 2026-2027

“Qua druiven kozen we voor pinot blanc, gris en noir, aangevuld met een chardonnay. Al zal het nog wel wat geduld vergen vooraleer we onze eerste wijn kunnen proeven. Als alles goed gaat, zal de eerste wijn in 2026-2027 klaar zijn. Daar kijken we uiteraard al naar uit.”

“We werken allebei graag in de natuur”

“Al beseffen we ook wel dat er nog veel werk aan de winkel is alvorens we onze eigen wijn zullen kunnen proeven. Deze winter zal er op stam gesnoeid moeten worden, de winter nadien kunnen we dan hopelijk de eerste afleggers afleggen. We zijn ons ervan bewust dat dit misschien geen evidente hobby is voor een jong koppel. Ik schat dat we er in de eerste twee maanden toch al ruim 40 uur werk in hebben gestoken. Maar een halve hectare is zeker haalbaar. En we werken allebei graag in de natuur. Bovendien hebben we een fantastisch zicht op de Poelbergmolen.”

Vijf wijndomeinen in Tielt

Tien jaar geleden was Wijngoed Kapelle in Schuiferskapelle het eerste en enige wijndomein in de regio Tielt, maar die tijd is voorbij. ’t Karelsgoed is het jongste domein, maar met Hoogenhove in Aarsele, ’t Notelaerengoed in Kanegem en ’t Hoenderveld, net tegen de grens met Dentergem, telt Tielt nu al vijf wijndomeinen.

Die nieuwe ontwikkeling is ook het stadsbestuur niet ontgaan. De vijf domeinen worden straks verbonden met elkaar via een nieuwe Tieltse Wijnfietsroute van 39 kilometer. De route wordt bewegwijzerd en officieel ingefietst op zondag 27 augustus. Wijn van ’t Karelsgoed proeven zal die dag nog niet kunnen, maar Arthur en Kyana geven bezoekers ter plaatse met plezier een woordje uitleg. (SV)