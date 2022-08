Arte 4 leerde kinderen strandbloemen maken: “Het is een stukje roerend kusterfgoed om te koesteren”

Enkele leden van kunstkring Arte 4 hebben zaterdag de kinderen ter hoogte van strandpost Astrid getoond hoe je een mooi boeketje strandbloemen ineen knutselt. “We wilden zo een stukje roerend kusterfgoed doorgeven aan de jongste generaties”, aldus Jeannine Corthals.

Het was op de koppen lopen zaterdag ter hoogte van strandpost 3 Astrid. Zowat iedereen wilde met de heersende zwoele temperaturen blijkbaar de Noordzee induiken of een plekje veroveren langs de koele waterlijn. Op een handvol leden van kunstkring Arte 4 na, die zich op het terras van de strandbar hadden genesteld. “We zitten hier een hele namiddag om de kinderen die dat willen aan te leren hoe je een mooie strandbloem maakt”, legt Jeannine Corthals, bestuurslid van Arte 4, uit. “Volgende week is er hier aan strandpost 3 een wedstrijd waarbij op zoek gegaan wordt naar de mooiste strandbloem. Met onze spoedcursus willen we de kinderen deze stilaan vergeten kunst aanleren.” Strandbloemen maken die je daarna verkoopt op het strand, het hoort bij de zomer in Bredene als de ijsventer en billenkarren. “Het is een stukje roerend kusterfgoed dat we moeten koesteren”, vindt Jeannine. “Een tijdje geleden heb ik dat ook aangekaart in de Cultuurraad. Maar het idee om iets te doen rond de strandbloemen werd niet meteen warm onthaald. Jammer, want intussen heeft buur Oostende het ideetje opgepikt.”

Unieke ervaring

Het weerhield Jeannine en enkele leden van Arte 4 er niet van zelf de handen uit de mouwen te steken. Ze gingen enthousiast met crêpepapier aan de slag en toverden een handvol mooie strandbloemen tevoorschijn voor al wie het wou zien. “Hier aan post 3 staan heel wat cabines, die bevolkt worden door Bredenaars. Jammer genoeg zijn er momenteel heel wat in het buitenland op reis. Echt overweldigend was de belangstelling voor ons initiatief niet. Maar we vonden het toch de moeite om de kunst van het strandbloemen te demonstreren. Ook voor de vele buitenlandse badgasten hier aan post 3.” Zelfs voor Arte 4-leden Marina Van Haute en Martin Rombaut bleek het een unieke ervaring. “We wonen intussen al enkele jaren in Bredene. Toen we met pensioen gingen, zijn we definitief naar hier verhuisd vanuit het binnenland. Vroeger kwamen we altijd naar Bredene als toerist, intussen zijn we echte Breiningenoars geworden. Maar strandbloemen maken en verkopen, dat kenden we niet. Het is leuk dat Jeannine ons die kunst wilde aanleren”, aldus Marina.

Poppies

Jeannine en haar Arte 4-collega’s kijken intussen ook al vooruit naar de herfstmaanden, waarin de kring met nog enkele tentoonstellingen uitpakt. Een en ander kadert in de viering van 25 jaar Arte 4. “De meest in het oog springende wordt allicht de expo Poppies, die van start gaat op 31 oktober in het gemeentehuis. Daar zullen al onze leden werken exposeren, die verwijzen naar Wapenstilstandsdag en de ermee verbonden poppies (klaprozen).” Arte 4 pakt verder nog uit met een tentoonstelling in de Kerklommer (De Haan). Daarop zal werk te zien zijn van Marc Baele, Marina Van Haute en Josée De Vos. “In december organiseren we ook opnieuw een cursus bloemschikken in La Colomba en nog die maand is er een causerie in de Kerklommer De Haan door Edmond Thieffry over de eerste vlucht Brussel–Léopoldville in 1925 (met originele filmbeelden) en beelden van de herdenkingsvlucht in 1985, die mijn man Herbert (Plovie) meemaakte als piloot”, besluit een enthousiaste Jeannine. (MM)