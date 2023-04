Ardooise sportdienst leert je lopen

De gemeentelijke sportdienst van Ardooie organiseert ‘Start to Run’. Ze helpen je op weg om van 0 tot 5 kilometer te lopen in enkele weken.

“We helpen je graag binnen de acht weken om een traject lopend aan te kunnen van 0 tot 5 kilometer”, vertelt sportfunctionaris Tom Van Elslander. “We richten ons zowel naar beginnende lopers als naar mensen die met wat begeleiding een stap vooruit willen zetten. Lopen en wandelen worden bij Start to Run afgewisseld. Zo wen je stelselmatig aan de inspanning.”

Twee sessies per week

De Start to Run-reeks is recent gestart. Er zijn twee begeleide sessies per week: op dinsdag en op donderdag. “De conditie wordt per week opgebouwd”, aldus Tom. Er wordt telkens gestart om 19.30 uur aan de gemeentelijke sporthal De Ark in de Melkerijstraat. De deelnemers krijgen op donderdag dan een loopschema mee voor het weekend dat eraan komt.

Inschrijven doe je op voorhand op de website www.ardooie.be/inschrijvingen. Deelnemen kost twintig euro, inclusief de verzekering en de deskundige begeleiding. “Met een goed paar loopschoenen en een goed doorzettingsvermogen zal je verstomd staan van je eigen kunnen”, aldus Thibault Vandenbussche. (JM)