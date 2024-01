Ardooise kinderen duiken het nieuwe jaar sportief in

Voor tachtig jongens en meisjes van de lagere scholen uit Ardooie was de kerstvakantie niet alleen een feestweek, maar ook een sportieve overgang van oud naar nieuw.

Tom en Thibault van de gemeentelijke sportdienst nodigden hen uit naar de Ark om de spieren los te gooien tijdens een sportkamp.

“Ook tijdens de komende krokusvakantie kan er aan verschillende sportkampen deelgenomen worden. Op 12 en 13 februari organiseren we een ski- en snowboardkamp. Dit is voorbehouden voor kinderen van de derde graag van het lager onderwijs. De kinderen van de eerste en de tweede graad kunnen dan terecht in de Ark voor een omnisportkamp. Op 15 en 16 februari organiseren we vervolgens een fietskamp onder de naam Julien Flandrien”, zegt Tom Vanelslander van de sportdienst.

Inschrijven voor de sportkampen van deze krokusvakantie doe je via www.ardooie.be. (JM)