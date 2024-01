Ardooie krijgt nieuwe koershoogdag

In de Groene Dreve werd een nieuwe koershoogdag voor Ardooie voorgesteld. Johan Laridon en het bestuur van de seingeversclub, die in de Groene Dreve een lokaal heeft, mogen het kampioenschap van België 2024 organiseren.

“Al twee jaar organiseren we hier samen met de seingeversclub een grote koers voor wielerliefhebbers. De seingevers zorgen mee voor de goede organisatie en dat is de federatie opgevallen. We mikten op de organisatie van het provinciaal kampioenschap. Maar we kregen bericht dat we het nationaal kampioenschap mogen organiseren.”

Leuke verrassing

“Een leuke verrassing maar tevens een grote uitdaging. We zullen graag samenwerken met Arlette van de Roose die al tweemaal een uitstekende partner was”, zegt Johan Laridon van de Groene Dreve. De afspraak staat vast op donderdag 15 augustus. Johan Laridon, Rik Goemaere van de seingevers en Bart, Katrien en Gabriel die het bestuur vormen van de seingevers zijn aan de voorbereiding begonnen.