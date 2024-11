Arbeidsinspectie op Halloween is de druppel voor Joshua (30): “Ik stop met deze tochten”

Halloween een feest, ook in Ieper. Tot de arbeidsinspectie opdaagde. Figuranten werden plots bevraagd tijdens de uitverkochte Halloweentocht, die Joshua Van Bost na lang twijfelen opnieuw hield voor de stad. Het werd z’n laatste. “De goesting is volledig weg”, reageert hij ontgoocheld.

“Toch even m’n hart luchten.” Op de ochtend na de volzette Halloweentocht van z’n theaterbureau, plaatste Joshua Van Bost (30) een emotioneel bericht op sociale media. Aanleiding: onaangekondigde controles door de Rijksdienst voor Arbeidsinspectie (RVA). “Op zich geen probleem: iedereen gelijk voor de wet en die mensen doen hun werk”, stelt Joshua. “Maar moest dat echt tijdens de tocht? Tien minuten na de start, kreeg ik telefoon van mijn figuranten. Langs het parcours werden ze uit de spookhuizen gehaald en ondervraagd aan de hand van vragenlijsten van twee, drie pagina’s. Daardoor konden ze geruime tijd hun werk niet doen en was er onvoldoende animatie en beleving in de spookhuizen. Was het maar dat? Hoor je dan van de mensen.”

Joshua probeerde nog te schakelen. “We verplaatsten figuranten langs het parcours, waardoor locaties plots geschrapt werden. Wat de mensen ook niet leuk vonden. Gevolg: gezichtsverlies, stress en frustratie. En een ramp achter de schermen. De tocht even stopzetten lukte niet, anders zouden lange wachttijden ontstaan. Waarom komen de inspecteurs niet langs in de kleedruimte voor de start van de tocht of achteraf? Ik vergelijk het met een optreden, dat halverwege wordt stopgezet voor een controle. Bizar.”

Bange figuranten

De figuranten die de deelnemers moesten bang maken, zaten plots zelf met schrik. “Ze waren angstig, echt wel. Dat was een bijkomend probleem. Die controleurs waren er de hele tocht lang en liepen alle spookhuizen af. Het liet een indruk achter, vooral bij de jongere figuranten. Ook al is alles in orde: als iemand plots zo’n vragenlijst op je afvuurt, geeft dat een angstig en bevreemdend gevoel. Ze waren niet meer op hun gemak. Die gastjes stonden daar omdat ze dat graag doen. Leuk was het niet.”

Wachtrijen

Met z’n bureau Kostumation organiseerde Joshua al verschillende Halloweentochten in opdracht van de stad. De vorige dateert van 2022, een editie met wachtrijen door het onverwacht hoog aantal deelnemers, wat leidde tot ontevreden reacties. Joshua twijfelde lang of hij nog eens een tocht zou organiseren en deed het dit jaar dan toch.

“Door de overrompeling in 2022 beslisten we dit keer om te werken met inschrijvingen. 1.000 zou het maximum worden en we beslisten om dit nog op te trekken tot 1.400, maar het deelnemersaantal vormde dit keer amper een probleem. We hebben hard gewerkt om de pijnpunten van de vorige editie aan te pakken en op alles goed voorbereid te zijn. Helaas konden we dit niet voorzien en de tocht viel in duigen. Ik heb al heel wat events gedaan met Kostumation en het is de eerste keer dat een controle gebeurde tijdens een evenement.”

Ontgoocheling overheerst nu bij Joshua. “Of ik het nog zie zitten? Eerlijk: nee. Mensen onderschatten soms het vele voorbereidingswerk voor zulke grote evenementen. De laatste weken waren enorm druk en zwaar. Ik leef voor mijn job. Ondanks alle inspanningen kregen we weer reacties dat het niet in orde was. Halloweenanimatie blijf ik wel doen met Kostumation, maar dit was voorlopig mijn laatste tocht. De goesting is even volledig weg.”

Stad misnoegd

Ook evenementenschepen Diego Desmadryl (Open Ieper) betreurt de timing van de inspectie. “In de voorbije zes jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat controles gebeuren tijdens een evenement”, zegt hij. “De inspectie kon perfect voor of na de tocht. Die mensen moeten natuurlijk hun job doen, maar het kon op een andere manier. Nu ontstond hinder en voor de figuranten was het schrikken. Als dit de manier is waarop volgende controles tijdens evenementen zullen plaats vinden, dan zal er niemand nog iets willen doen en wat zal er dan nog te beleven zijn? Ik heb daarom met de controleur dan ook afgesproken om volgende week contact op te nemen en hoop dan ook om hierover overleg te kunnen plegen.” (TP)