Apropoo brengt sfeer op kerstconcert in Moen

De vereniging Moen Vertelt gaat na de twee speciale evocaties en de tentoonstelling over de slachtoffers Goossens en Depraetere op zijn elan verder en organiseert nu een kerstconcert op vrijdag 20 december om 19.30 uur in de Sint-Eligiuskerk van Moen. Op de affiche staat de groep Apropoo, die in de regio zeker geen onbekende is. De groep begon eerst als duo Piet Cottenier (zang en gitaar) en Luc Desmet (zang en gitaar). “Dit was geen toevallige ontmoeting”, stelt Luc Desmet. “We kenden elkaar al een tijdje van bij Studio Bloema, die met Seniorencafé animatienamiddagen verzorgde, en nog steeds verzorgt, in woonzorgcentra. We startten eerst als duo, maar na een tijdje kwamen bassist Marc Dhooms en toetsenist Bernard De Keyzer ons versterken. Sinds eind 2022 is Apropoo een kwartet.”

Meezingen

Op vrijdag 20 december brengt de groep een specifiek kerstconcert. “In ons kerstprogramma ligt het accent uiteraard op echte kerstliederen. Daarnaast staan ook kerstgerelateerde liederen uit binnen- en buitenland op het programma. Dit zijn dan liedjes met als thema: vrede, vluchtelingen, ingetogenheid, samenhorigheid en goede wil. Uiteraard met gelegenheid tot meezingen, want het is altijd onze bedoeling er samen een warme avond van te maken.” De groep is blij dat ze kunnen optreden in de kerk van Moen. “Die kerk lijkt ons een uitstekende locatie voor ons programma. We willen het publiek zoveel mogelijk in de kerststemming brengen en dit niet alleen door hen te laten meezingen, maar ook door enige duiding te brengen rond de liedjes”, aldus nog Luc Desmet. De muzikanten begeleiden zichzelf op gitaar, banjo, mandoline, basgitaar, piano, accordeon en fluit. Het optreden duurt twee keer 50 minuten. (GJZ)

Kaarten kosten 15 euro. Ze zijn verkrijgbaar via de website www.moenvertelt.be of aan de ingang de avond zelf.