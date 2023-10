Aperitiefzwemmen op 8 oktober in teken van 20-jarig bestaan van Iepers zwembad

Iedere tweede zondag van de maand kan je in het Ieperse zwembad aperitiefzwemmen. De komende sessie wordt speciaal want de 20ste verjaardag van het zwembad staat centraal.

Het Ieperse zwembad viert de 20ste verjaardag in oktober. Het werd in 2003 omgetoverd tot het zwembad zoals we het nu kennen en dat wil de Ieperse sportdienst vieren. “Haal, tijdens een heerlijke aperitief, leuke herinneringen op van de afgelopen 20 jaar en deel deze online met de hashtag #20jaarzwembadieper”, klinkt het.

Cava, picon of alcoholvrij alternatief

Voor 5 euro kan je komen zwemmen en kan je kiezen uit cava, picon of een alcoholvrije aperitief na de zwembeurt. Het zwembad is open van 8 tot 12.30 uur (het onthaal is open vanaf 8.30 uur). De cafetaria opent van 9 tot 13 uur.