Ann en verhalenbus op zoek naar centen voor rustplekjes

Ann Vandenbossche trekt al twee jaar rond met een verhalenbus. Nu zamelt ze middelen in om mobiele rustplekjes, haar nieuwe project, mogelijk te maken. “Ik nodig de Zedelgemnaars graag uit om op zaterdag 14 januari te komen luisteren naar een hoopgevend verhaal rond het vuur.”

Sinds twee jaar trekt Ann Vandenbossche, sinds kort Zedelgemnaar, rond met een verhalenbus. Ze brengt mensen samen door middel van verhalen en muziek. “Jonge kinderen genieten op festivals, marktjes en evenementen van humoristische verhalen met een diepere laag. Maar ook volwassenen zijn welkom. De bus stimuleert hen om stil te staan bij zichzelf en dromen te volgen”, begint Ann.

Om het inspirerende, helende effect van verhalen nog te versterken, wil Ann mobiele rustplekjes opzetten. Ze creëert deze plekjes in samenwerking met steden, ontmoetingscentra en openbare plaatsen. “Het doel is om beweging te creëren in beperkende verhalen, steeds startend bij het aanwezige gevoel. Mensen worden uitgenodigd om IN-stander te worden van een verhaal. Samenwerkingen zijn hierbij heel belangrijk. Kunstenaars en wetenschappers komen naar de bus om mensen te inspireren rond thema’s invloed, kracht en spiritualiteit.”

Sprookjesachtige tent

Om deze mobiele rustplekjes mogelijk te maken en de nodige vibe en sfeer te creëren, zoekt Ann middelen om een L-vormige tent aan te schaffen, die aan de bus wordt vastgemaakt. “Deze tent wordt een sprookjesachtige living waar mensen een kopje thee kunnen drinken en naar versterkende verhalen kunnen luisteren. Of op schrijfgesprek kunnen komen. Daarnaast is een kleine geluidsinstallatie nodig, voor grote groepen die de kracht van het wit blad willen ontdekken”, vervolgt Ann. Wie dat wenst, kan de mobiele rustplekjes steunen via een growfunding.

“Wie liever eerst wat uitleg wil over wat verhalen kunnen doen, is op 14 januari om 18 uur welkom in de Brugsestraat in Zedelgem. Ik vertel er een hoopgevend verhaal rond een vuur en geef uitleg over het project. Bij inschrijving via ann.vandenbossche2@gmail.com geef ik de exacte locatie door.”