Andrea en Rudy winnen kapelletjeszoektocht van Samana

Samana Krombeke organiseerde een kapelletjeszoektocht in samenwerking met het Buurthuis en de Buurtbres. Dit deden ze om de 75ste verjaardag van de Fatimakapel te vieren. “Onlangs hebben we aan de winnaars van de kapelletjeszoektocht een cadeaubon van het Buurthuis uitgereikt. De winnaar van de fietszoektocht is Andrea Devooght uit Krombeke, de winnaar van de wandelzoektocht is Rudy Goussey uit Watou”, zegt Marleen Rubben, in naam van Samana Krombeke. “Er werden 65 formulieren verkocht, 40 in het Buurthuis en 15 in de Bres.” (LBR/gf)