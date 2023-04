Ambachtelijke ijsatelier Ateljee 5 pakt uit interactieve hondenwandeling: “Als beloning ijsjes voor baasje en hond”

Bij Ateljee 5 in Westvleteren worden ijsjes geserveerd voor mens en dier. Zaakvoerder Stein Berten biedt namelijk ook vegan hondenijsjes #dogsnice aan. Viervoeters en hun baasjes worden op zaterdag 29 en zondag 30 april en maandag 1 mei uitgenodigd voor de eerste Wiggle-Waggle hondenwandeling in en rond de St.-Sixtusbossen met leuke opdrachtjes voor de honden en hun baasjes. Ijsjes zullen uiteraard niet ontbreken.

Het ambachtelijke ijsatelier Ateljee 5 uit Westvleteren lanceerde vorig jaar hun vegan hondenijsjes die ze samen met Hogeschool Vives ontwikkelden. Ze mochten voor hun vegan hondenijs #dogsnice op de YES-awards de gouden medaille in ontvangst nemen in de categorie origineelste product. “Het hondenijs is het eerste vegan hondenijsje op de markt en is bereid op basis van verse pompoen en bevat 170ml ijs”, vertelt Stein Berten, zaakvoerder van Ateljee 5 in Westvleteren. Het hondenijsje werd ontwikkeld door vijf studenten van de Hogeschool Vives Roeselare en zaakvoerder Stein Berten.

“Twee jaar geleden nam ik contact op met de hogeschool met de vraag om voor mij een gezond hondenijsje te ontwikkelen. De groep van vijf studenten heeft samen met mij een origineel en uniek product op de markt gebracht en onze hondenijsjes #dogsnice vallen in de smaak, maar we merken dat ze bij veel mensen nog onbekend zijn. Daar willen we met de eerste Wiggle-Waggle hondenwandeling verandering in brengen.”

Interactieve wandeling

“Om ons hondenijsje beter bekend te maken bij het grote publiek organiseren we op 29 en 30 april en 1 mei onze eerste Wiggle-Waggle hondenwandeling. Het is een interactieve wandeling in en rond de St.Sixtusbossen met leuke opdrachten voor de hondjes en hun baasjes. Er is een wandeling van vier en acht kilometer.

“Het hondenijs is het eerste vegan hondenijsje op de markt en is bereid op basis van verse pompoen en bevat 170ml ijs”

Het parcours van acht km bestaat bestaat voornamelijk uit bos- en landwegen, waardoor het helaas niet toegankelijk is voor rolstoelen en buggy’s, maar het korter parcours van vier kilometer is dat wel. Ook mensen zonder harige vriend zijn meer dan welkom op de wandeling. We raden aan om stevige wandelschoenen te dragen die waterdicht zijn, zeker bij regenachtig weer. Na de wandeling is het tijd om te ontspannen en te genieten van een kopje koffie en een ijsje voor baasje en hond. Daarnaast ontvangen de deelnemers ook nog een goed gevulde goodiebag als aandenken”, zegt Stein.

Poepzakjes

“Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en plezierig kan genieten van onze wandeling, hebben we wel een paar regels opgesteld. Zo vragen we dat de honden ten allen tijde aangelijnd zijn. Om ervoor te zorgen dat alle honden zich op hun gemak voelen tijdens de wandeling, is het belangrijk om respectvol om te gaan met andere honden en voldoende afstand te bewaren”, zegt Stein.

“Vergeet niet om hondenpoepzakjes mee te nemen en de uitwerpselen van je hond op te ruimen. We voorzien genoeg vuilnisbakken onderweg om de zakjes achter te kunnen laten. Zorg er ook voor dat je voldoende water meeneemt voor onderweg. Wij voorzien ook water op het start- en eindpunt, dus je hoeft je geen zorgen te maken over dorstige honden.” De hondenwandeling kost 8 euro per persoon. Koffie, ijsjes en goodiebag inbegrepen. Uit alle deelnemers worden er drie winnaars geloot die een verrassingspakket winnen. De wandeling start aan Ateljee 5 in de Zwijnlandstraat 5 in Westvleteren. Er kan gestart worden tussen 13 en 15 uur. Inschrijven kan via onderstaande QR-code, de Facebookpagina van Ateljee 5 of de dag zelf. “Er worden 200 goodiebags voorzien, dus op is op.”