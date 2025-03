Alveringem en Oost-Cappel en brengen ‘La course des légendes’: “Opbrengst is voor het herstel van parochiekerk”

De Franse buren van Oost-Cappel – een piepkleine autonome gemeente van 480 inwoners pal naast Alveringem – organiseren op zondag 21 juli ‘la course des légendes’, een wielerwedstrijd met echte fietslegendes. Johan Museeuw heeft reeds toegezegd. Opvallende anekdote: de opbrengst van dit volksfeest moet dienen om de restauratie van de parochiekerk te helpen betalen.

Burgemeester Stéphanie Porreye ontvangt ons hartelijk in haar mairie, het gemeentehuis van de autonome gemeente Oost-Cappel. Het gemeentehuis is al even klein als waarvoor het moet dienen: ten dienste staan van een piepkleine commune van… 480 inwoners. Gelukkig ligt – weliswaar aan de Belgische kant van de hoofdstraat – de superette van Chantal Verpoot, want voor de rest zijn er geen winkels in het dorp. Een schooltje met twee klassen, dat wel. Het vijfde en zesde leerjaar wordt hier gegeven, de kleuters gaan naar Bambecque en de eerste tot en met de vierde leerjaren naar Houtkerque. Het is een samenwerking die uitstekend loopt.

Van maandag tot donderdag is het gemeentehuis tijdens de voormiddag open en de burgemeester heeft drie schepenen rond haar: 1 voor financiën, 1 voor onderwijs en ouderenzorg en nog een schepen ‘pour les travaux’. Openbare werken dus.

Aanstelling

“Natuurlijk ken ik Gerard Liefooghe”, steekt burgemeester Porreye van wal. “Ik ben hier sinds 2020 en kort na mijn aanstelling hebben we mekaar ontmoet. Il est sympa et on a eu une bonne discussion. Jacques Blanckaert , jullie schepen van Openbare Werken, komt ook wel eens. De tweede vrijdag van januari komen Gerard en Jacques sowieso naar Oost-Cappel. Om samen met onze inwoners te klinken op het nieuwe jaar. Ik heb graag dat we goed overeenkomen. Wij zitten hier immers pal op de grens. De douanier is de overgang tussen Oost-Cappel en Beveren-aan-de-IJzer, tussen Frankrijk en België. In de Grensstraat hebben we 3,5 kilometer aan gemeenschappelijke wegen. Was er vroeger een put in de Franse kant van de straat, dan betaalde Frankrijk het herstel en omgekeerd. Twee jaar geleden was een grondig herstel van de Grensstraat nodig en hebben Gerard en ik beslist om niet te muggenziften, maar simpelweg elk de helft te bekostigen. We doen niet moeilijk.”

Volksfeest

Over naar de grote wielerwedstrijd van zondag 20 juli nu. Het moet een echt volksfeest worden.

“In mei van vorig jaar liep ik voormalig wielrenner Nico Mattan tegen het lijf op een wielerwedstrijd in Bergues”, vertelt Stéphanie. “Nico kende onze eerste schepen en vertelde onder meer dat het twintig jaar geleden is dat hij Gent-Wevelgem heeft gewonnen. Wanneer organiseren jullie een koers in Oost-Cappel, vroeg hij al lachend. We hebben de hand geschud en gezegd: we gaan er voor! Nico zal koersdirecteur zijn en neemt de inschrijvingen op zich. Hij zou graag 60 à 70 renners aan de start zien: een mix van professionele wielerlegendes, leden van wielerclubs en gewone mensen die individueel graag fietsen. Drievoudig winnaar van Parijs-Roubaix Johan Museeuw heeft al toegezegd. De start zal om 15 uur worden gegeven ter hoogte van ‘Les cinq chemins’ net buiten het centrum waarbij Gerard en ik per tandem tot aan de douanier zullen fietsen. Schepen Jacques Blanckaert van Alveringem en schepen Claudine Mostaert van Oost-Cappel zullen vervolgens overnemen en pal de grens met respectievelijk de Belgische en de Franse vlag de echte koers lanceren: een gesloten parcours van 16 of 17 rondes van telkens 3,5 kilometer met aankomst pal op de grens. De prijsuitreiking zal rond 16.30 uur plaatsvinden.”

Eten en drinken

Aan eten en drinken zal er op dit grote volksfeest geen gebrek zijn, horen we. De organisatie voorziet champagne aan de meet en alle aanwezigen zullen kunnen kiezen tussen twee formules: vanaf 11.30 uur de hele dag doorlopend eten en drinken voor 95 euro of een broodje met braadworst. Maar prijzengeld voor de winnaars is er niet. Oost-Cappel hoopt immers een aardige duit aan het gebeuren over te houden om de restauratie van de parochiekerk te helpen financieren.

Inschrijven

“De kerk is de ziel van ons dorp”, zegt burgemeester Stéphanie. “Jammer genoeg regent het binnen en is ze sinds augustus 2019 gesloten. We zullen onder andere een nieuw dak leggen. In juni starten de werken die in totaal 1,5 miljoen euro zullen kosten. Van dat bedrag is 300.000 euro voor rekening van de gemeente Oost-Cappel. Geen sinecure als je weet dat 300.000 euro normaal gezien ons hele jaarbudget is… We zullen moeten lenen, maar hoe minder, hoe liever! Dankzij giften en de opbrengst van twee eerdere dorpsfeesten hebben we nu 65.000 euro bijeen. De inkom voor ‘La course des Légendes’ is gratis. Maar we hopen natuurlijk dat bezoekers ons steunen en goed veel eten en drinken. We hebben speciaal de vooravond van de nationale feestdag uitgekozen, omdat de Belgen tijd zouden hebben om lang te blijven”, glimlacht burgemeester Porreye.

“Inschrijven voor de koers kan via lalegendedesfrontieres@gmail.com. De plaatsen zijn beperkt tot een 70-tal, dus mensen moeten niet wachten. Ook handelaars die het evenement wensen te sponsoren, kunnen ons via dit mailadres bereiken”, besluit Stéphanie Porreye.