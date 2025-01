“Als klein kind liep ik al mee in de stoet”: carnavalist Zigy (25) nú al zegezeker voor eerste termijn als Prins Carnaval in Heist

Neen, een spannende strijd is het niet. Want dat Zigy Lippens (25) nu al zeker is van een eerste termijn als Prins Carnaval in Heist heeft alles te maken met het gebrek aan een tegenstand. Al verandert dat niks aan de inzet van de jonge twintiger. “Mijn campagne blijft lopen tot aan het Prinsenbal”, zegt Zigy. “Al geeft het ergens wel een dubbel gevoel.”

Elke carnavalist telt nú al af naar zondag 2 maart. Een hoogdag in Heist en dat zal met Zigy Lippens (25) als Prins Carnaval zijn. Maandenlang al voert hij campagne alsof zijn leven ervan afhangt. “Het is een kinderdroom om Prins Carnaval te worden. De voorbije jaren dacht ik er al aan om mij kandidaat te stellen, maar pas nu vielen alle puzzelstukjes in elkaar”, legt Zigy uit.

Geen tegenstander

Traditioneel wordt Prins Carnaval officieel gekozen op het Prinsenbal, maar op 1 februari belooft het weinig spannend te worden in Heist. Reden: een tegenstander voor Zigy is er niet. Zo is de 25-jarige carnavalist nu al zegezeker voor een eerste termijn. “Had ik liever een tegenkandidaat gehad om er een echte strijd van te maken? Misschien wel. Het zou me alleszins nóg meer voldoening gegeven hebben. Ik had er eigenlijk nog op gehoopt, maar het werd al snel duidelijk dat niemand zich geroepen voelde. Natuurlijk zorgt dat voor een dubbel gevoel, al voel ik wel dat de steun in Heist voor mij enorm groot is. Het feest zal er dus zeker niet minder groot om zijn”, glimlacht Zigy. “Praktisch is het natuurlijk wel een stuk eenvoudiger. Een aantal voorbereidingen, zoals de kledij voor mijn gevolg, kunnen bijvoorbeeld al getroffen worden.”

Met paplepel ingegeven

Heist krijgt alleszins een Prins Carnaval die confetti door het bloed heeft stromen. “Carnaval is me met de paplepel ingegeven van thuis”, knikt Zigy. “Als klein kind liep ik al mee in de stoet. Ik zat zelfs nog in de buggy. Mijn ouders waren ook echte carnavalisten dus ik heb nooit anders gekend. Ondertussen ben ik al jaar en dag aangesloten bij De Tjoeptjes. Eerlijk? Ik kijk enorm uit naar mijn eerste termijn als Prins Carnaval. De verhalen die je erover hoort zijn fantastisch. Of dat automatisch betekent dat ik voor een tweede en misschien zelfs derde termijn ga om Keizer te worden is een ander verhaal. Ik bekijk het jaar tot jaar en wil nu eerst genieten van de komende weken. Vanaf nu staat elk weekend volgepland. Maar als mijn eerste prinsenjaar geslaagd blijkt is dat zeker een mogelijkheid”, besluit Zigy met de glimlach. (MM)