Allereerste tienkamp met caféspelletjes van weleer

Op zaterdag 16 september kunnen liefhebbers van vroegere volkse caféspelletjes hun spelersharten ophalen want dan start in feestzaal De Frontier in Menen de allereerste tienkamp editie der caféspelen.

Bezielers van dit evenement zijn Rudy Tyberghien van café Bucksom, Emilie Wastyn en Sylviane Duthois. “Emilie kwam een paar jaar geleden op de proppen met het idee om een driekamp te organiseren in mijn café. Dit was dan Manillen, Vogelpik en Petanque. Dit deden we intussen al driemaal”, zegt Rudy. “Vandaag gaan we een stapje verder met onze tienkamp”, lacht ‘Wasty’. De spelletjes zullen gespeeld worden door 50 ploegen van 2 man. “Onze tienkamp zal bestaan uit Bollosmito, Manillen, Vogelpik, Petanque, Smijtbak, 421, Nagelen, Sjoelbak, Tafelvoetbal en Bierbakspel”, weet Sylviane.

Gratis inschrijven

Deze eerste editie lijkt alvast een ‘vogelpikschot’ in de roos te zijn want Rudy verwacht meer dan 100 deelnemers. “We hebben er nu al 100! De spelletjes zullen in de feestzaal hierbinnen gespeeld worden en de grotere, zoals bijvoorbeeld Petanque in de grote tuin. Men kan zich altijd nog gratis inschrijven de dag zelf voor de start om 10.00 uur”, aldus Rudy. Feestzaal De Frontier is een perfecte keuze voor deze tienkamp. “Het is hier groot genoeg, zowel binnen als buiten. Ik ben hier verleden jaar zelf getrouwd, dus plaats zat om te ‘kampen’ en te feesten zou ik zeggen”, lacht Wasty. Zelfs sympathisanten en nieuwsgierigen worden verwacht die dag. “Iedereen die wil komen supporteren is meer dan welkom. We voorzien Picon van het huis en lekkere braadworsten”, zegt Sylviane.

Prijs voor iedereen

De laagdrempeligheid van dit concept moet de trekpleister worden voor iedereen die deze nostalgische caféspelletjes terug van onder het stof wil zien komen. “Het moet een dagje plezier en amusement worden. Het is een gratis wedstrijdje met kleine prijzen voor iedere deelnemer. En bij groot succes staan we hier volgend jaar zeker en vast terug paraat voor een tweede editie”, besluit Rudy. (NV)