Alle wielerclubs aanwezig op lancering van nieuwe ‘Ronde van Beirnem’

Zondagmorgen werd op de markt van Oedelem de fietsroute ‘Ronde van Beirnem’ onthuld. Alle Beernemse wielerclubs tekenden present en aansluitend op de onthulling reden ze deze nieuwe ronde in, wat meteen de inzet betekende van het Beernemse wielerseizoen.

“Beernem is het Dorp van de Ronde in 2023, 2025 en 2027”, aldus burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Nu start ook het nieuwe wielerseizoen en samen met de fietsclubs zetten we dat extra in de verf met het onthullen van een nieuwe fietsroute binnen de gemeentegrenzen. Deze nieuwe niet-bepijlde fietsroute telt ongeveer vijftig kilometer, die je via de gps kan rijden. Het komt er op aan de QR-code te scannen voor het gpx-bestand en zo de route en de zes segmenten langs onze Beernemse wegen te ontdekken.”

Nieuwe expo

“Naar aanleiding van Beernem, Dorp van de Ronde, opent een expo ‘Wielercultuur in Beernem’ en wordt in deze tentoonstelling de verbondenheid van de Beernemnaar met zijn fiets in beeld gebracht. Met historische fiets-, foto- en filmmateriaal wordt er een overzicht gegeven van alle wielrenners, die Beernem ooit gekend heeft. Ook de wielertoeristenclubs worden in beeld gebracht. De expo loopt van 1 tot 8 april in zaal Sinjo, waar je in de bar kan proeven van de Export Roger Lambrecht, als eerbetoon aan de ex-profwielrenner uit Sint-Joris, die ooit de gele trui droeg in de Ronde van Frankrijk en meerdere malen deelnemers was in de Ronde van Vlaanderen”. (Regi)