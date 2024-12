Afbraak zwembad was nachtmerrie voor zoon ontwerper: “De herinneringen zal ik meenemen tot in mijn graf”

Op het stadsdomein Oosthove werd het zwembad Ter Leie in september en oktober afgebroken. Een nieuw bad komt er niet, wel een nieuwe polyvalente zaal. Stadszaal Oosthove dateert al van 1968. Naast een nieuwbouw komt er ook een jeugdhuis. Voor Frederik Cnockaert, zoon van de ontwerper, was de afbraak van het zwembad echter een horrorverhaal.

De beslissing om het zwembad te slopen werd al in 2022 genomen, als gevolg van hoge energiekosten, ernstig betonrot, een groot exploitatieverlies en te weinig bezoekers. De afbraak was echter een doorn in het oog van kunstrestaurateur Frederik Cnockaert van Kerat in de Hoogweg. Zijn vader, ingenieur Lucien zaliger, was de ontwerper van het zwembad dat in 1980 de deuren opende. Zoon Frederik voerde maandenlang een strijd om de sloop te voorkomen. Er ging geen week voorbij zonder dat hij er een Facebookpost over maakte. “Ik denk nog iedere dag aan ons zwembad”, zegt Frederik. “Ik zal de herinnering aan dit architectonisch interessant, brutalistisch gebouw meenemen tot in mijn graf.”

“De nachtmerrie, dit horrorverhaal, verwerk ik door veel te werken. Als ik begin te denken, dan word ik ongelukkig. Het zwembad was te redden geweest, maar men moest al 20 jaar geleden hebben ingegrepen. Ik wist het niet en heb wel spijt dat ik toen niet heb zitten roepen. Ik zie mijn vaders ontwerp van het zwembad in Komen, dat er wel nog steeds staat. Het is nochtans ook in beton, maar daar draagt men er zorg voor. En ik denk niet dat ze in Komen zoveel meer geld hebben dan in Wervik.”

Herstelmethodes

“Ondertussen zijn de energieprijzen gedaald, men heeft overal goedkopere zonnepanelen en kreeg ik bericht van een Antwerpse professor in betonrot dat er nu goedkopere herstelmethodes zijn ontwikkeld”, zegt Frederik. “Het is mijn overtuiging dat een aantal beleidsmensen deze bouwstijl verafschuwden en het daarom bewust hebben laten vervallen. Maar ik koester geen haatgevoelens, ze kregen tenslotte het mandaat van de inwoners om te beslissen wat er moet gebeuren. Ik heb zelf veel mooie herinneringen en dat is een grote troost. Ik koester de vele foto’s, bijvoorbeeld van geschilderde dolfijnen binnenin, die anderen hebben gemaakt. Ik koester ook de eerste schetsen voor ons zwembad, die dateren uit het jaar 1968. Ik vind wel dat er een gedenkteken zou mogen geplaatst worden.”

Erfgoed

“Ik hoop dat de sloop van het zwembad de discussies over ons erfgoed gereactiveerd heeft en dat er in Wervik iets verandert nu er weer een monument is verdwenen. Heel lange tijd werden er grootse gebouwen gezet, met de bedoeling dat ze er vele generaties later nog altijd zouden staan. Die zijn nu onderdeel van het culturele erfgoed”, gaat Frederik verder. “Bij huidige constructies lijkt duurzaamheid niet de belangrijkste bekommernis. Wat ervoor kan zorgen dat over 300 jaar, wat beschouwd wordt als cultureel erfgoed, nog ongeveer hetzelfde is als vandaag. Hopelijk komt er nu een duurzaam nieuw gebouw met wat ambitie, waarbij men er ook op toeziet dat het onderhouden blijft. Ik hoop dat er een waardige vervanging van Ter Leie komt.”

Goedkeuring

Later komt op de plaats van het zwembad de nieuwe polyvalente zaal. Het lokaal bestuur hoopt dat de grondwerken hiervoor halfweg 2025 aanvangen. Het schepencollege keurde het finale ontwerp voor de ruwbouw goed en heeft dit ook al voorgesteld aan de verenigingen en inwoners. Het ontwerp moet ter goedkeuring nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat gebeurt wellicht in februari.