Academie Kortrijk wordt indoor minigolf: sla eens een balletje op een bekend kunstwerk

In het weekend van 25 en 26 maart zal de academie op de Houtmarkt in Kortrijk zich voor één keer omvormen tot een indoor minigolf. De verschillende klassen beeldatelier van de middelbare graad creëerden hun eigen golfbanen, in totaal 17 holes! Elke baan is een driedimensionale uitwerking van een bekend kunstwerk, denk maar aan De Kus van Gustav Klimt. Ideaal voor een sportieve én cultureel gekleurde weekendactiviteit!

Het minigolfproject is een overkoepelend initiatief van de leerlingen van de 3e graad. Ze kozen zelf een werk uit de kunstgeschiedenis als inspiratie voor hun golfbaan en bedachten daarbij ook de uitvoering. Begin dit schooljaar gingen de klassen zelf minigolven om zich volledig te verdiepen in de sport en sindsdien werkten ze wekelijks aan hun eigen creaties. Zo zijn er holes gebaseerd op bijvoorbeeld ‘De sterrennacht’ van Vincent van Gogh, ‘A bigger splash’ van David Hockney, ‘De kus’ van Gustav Klimt, ‘De waterlelies’ van Monet of de verschillende composities van Piet Mondriaan.

Met dank aan jongeren

“Academie Kortrijk is meer dan enkel leren tekenen. Als academie vinden we het belangrijk om ons te tonen aan het grote publiek. Met het event, de indoor minigolf, kijken we ernaar uit om veel volk over de vloer te krijgen. De indoor minigolf kwam tot stand in co-creatie met alle jongeren die door dit project heel wat nieuwe skills onder de knie kregen”, zegt Petra Flamand, directeur Academie Kortrijk.

Tijdig inschrijven

De indoor minigolf wordt officieel geopend op vrijdag 24 maart. Dan nemen schepen voor deeltijds onderwijs Kelly Detavernier en haar kabinet het tegen elkaar op.