870 deelnemers op Corpuss Run-Dwars door Geluwe

De Corpuss Run in het kermisvierende Geluwe lokte zaterdag in de jeugdreeksen, jogging (3,5 kilometer), midrun (7 kilometer) en prestatieloop (14 kilometer) in totaal 870 deelnemers en daarmee zijn de organisatoren uitermate tevreden. Vorig jaar stonden er 692 sportievelingen aan de start.

Door de werken aan de sporthal Ter Linde kon men zich daar alleen maar douchen en omkleden. Alle activiteiten zoals de daginschrijvingen voor de jeugdreeksen, het ophalen van de borstnummers, fles bier en T-shirt, de bar, het podium en de verloting van de prijzen vond éénmalig plaats tussen de startzone en de kermis in en rond het lokaal dienstencentrum De Spie.

De winnaar van de prestatieloop (14 kilometer) werd Davy Stieperaere (48.38) uit Wevelgem. Hij bevestigde alvast zijn goede conditie want onlangs toonde hij zich ook de beste tijdens Wielsbeke Loopt. Davy telde 53 seconden voorsprong op Laurens Degryse. De derde plaats was voor Arnaud Vandenbroucke. Bij de vrouwen was de eerste plaats voor Emma Delporte, leerkracht in het secundaire van de school Futura.

Olivier Schmitt won de midrun (7 kilometer).