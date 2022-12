80-jarigen uit Torhout komen in feestelijke en gezellige reünie bijeen

Allen uit het geboortejaar 1942 die in Torhout geboren werden, er wonen en/of er school hebben gelopen, werden vorige zondag uitgenodigd naar een feestelijke, gezellige reünie.

De organisatie was in handen van Jeannine Vangheluwe, Walter Druwé, Frida Sap en Godelieve Derinck.

Er werd in de voormiddag gestart met een ontvangst met receptie in het oud-stadhuis (foto), gevolgd door een verzorgde, uitgebreide brunch in Salons Ten Boogaerde in Kortemark. Tijdens het feest was er vrolijke muziek voorzien en kon er door de liefhebbers gedanst worden.

Burgemeester Kristof Audenaert en de schepenen Elise Desmet, Joost Cuvelier en Rita Dewulf hielden eraan om de 80-jarigen te komen begroeten. Er werden uiteraard verhalen uit de tijd van toen opgediept.