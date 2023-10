7de Halloweentocht op Elle

Eind oktober is traditioneel de periode van elkaar schrik aanjagen met één of ander halloweenmasker. Uit Amerika overgewaaid, maar immens populair op Kortemark Elle. Op 28 oktober verandert de wijk weer voor een avondje in de hel.

“Voor de zevende keer al toveren we de speelplaats van de kleuterschool hier op Elle om tot een echt halloweendorp”, aldus Marnix Vandecappelle van het feestcomité Kortemark Elle. “De hele speelplaats wordt versierd en omgetoverd tot een helledorp. Iedereen is er op zaterdag 28 oktober welkom vanaf 17 uur. Rondom een grote centrale vuurschaal is er heel wat lekkers te verkrijgen, zoals soep, chocomelk of pannenkoeken.”

“Tussen 18.30 uur en 20 uur kan iedereen dan deelnemen aan de halloweentocht. Dit is een uitgestippeld parcours van een kleine 4 km langsheen de Ieperstraat, Oude Zeedijkstraat, Gitsstraat, Ellestraat en Leenbosstraat met heel wat versiering, animatie en griezelige taferelen. We vragen iedereen om zeker een zaklamp mee te brengen en zich zo griezelig mogelijk te verkleden.”

Vooraf inschrijven

“We kunnen toch wel zeggen dat zeker 6 op de 10 deelnemers verkleed op de afspraak verschijnen, dus zelf mogen we met de mensen van het feestcomité, zijnde Myriam Borra, Vera Depickere, Marleen Foulon, Patrick Brabant, Eddy Lingier, Yves Schepens en ikzelf zeker niet onderdoen en trekken we ons mooiste halloweenpak aan. De eerste editie konden we rekenen op 150 aanwezigen en daarna werden het er 400, terwijl we vorig jaar de kaap van 600 deelnemers haalden. Inschrijven moet vooraf gebeuren en kan tot en met 26 oktober. Deelname bedraagt 4 euro. We vonden alvast heel wat vrijwilligers die een avondje verkleed en gegrimeerd willen rondlopen om de anderen de stuipen op het lijf te jagen”, besluit Marnix. (Jeffrey Dael)

Meer info bij Yves Schepens (0472 53 39 47) of via feestcomite-kortemark-elle@telenet.be.