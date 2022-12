75-jarigen van Woumen vieren samen feest

Op zondag 27 november was er de vijfjaarlijkse reünie van de nu 75-jarige Woumenaars. Ze schoven aan in restaurant Puur in Klerken en haalden de nodige herinneringen op.

Tussenin was er ook nog even tijd voor een groepsfoto. We bemerken Robrecht Devos, Rudi Jaecques, Magda Devos, Guido Neyrinck, Luc Delepierre, Ivan Dewulf, Bernise Busschaert, Freddy Dewulf, Leo Degroote en Donald Samyn. Marc Debruyne, Vera Depuydt, Rik Vandamme, Rosa Wegsteen en Christiane Masselin konden niet aanwezig zijn.

(foto SD)