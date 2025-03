69ste Kattenfoor feestelijk geopend op Grote Markt in Ieper

Ieper viert feest! De 69ste editie van de Kattenfoor is officieel van start gegaan op de Grote Markt. Van vrijdag 14 maart tot en met zondag 23 maart zorgen meer dan 35 kramen voor amusement voor jong en oud.

Burgemeester Katrien Desomer opende de foor op spectaculaire wijze door samen met enkele schepenen en raadsleden een attractie uit te testen. “De Kattenfoor is een vaste waarde in Ieper. We hopen op goed weer en dus een groot aantal bezoekers,” aldus de burgemeester.

Op dinsdag 18 maart is er een prikkelarm moment van 16.30 tot 18.30 uur, zodat ook mensen die gevoelig zijn voor prikkels kunnen genieten van de foor. (EF)