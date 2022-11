Raf Bonny en Jenny Demeulenaere hebben alle 66-jarigen van Groot-Ichtegem uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Het feest stond vorig jaar al op de planning, maar werd toen door corona uitgesteld. Een vijftigtal feestvierders gingen in op de uitnodiging en waren present in de Salons Ter Velde in Aartrijke.

(RI/foto Coghe)