65-jarigen uit Ichtegem heffen na vijf jaar weer het glas

Naar goede gewoonte spraken een aantal inwoners na vijf jaar opnieuw af. Dit keer was dat ter gelegenheid van hun 65ste verjaardag.

Opnieuw lag de regie voor het evenement in handen van Christien Declerck en Monique Verduyn. “Om de vijf jaar mikken we op de inwoners van Groot-Ichtegem die een mijlpaal in hun leven bereikt hebben. 43 inwoners uit Ichtegem, Eernegem en Bekegem reageerden op onze oproep.

Samen met hun partners hadden we een mooie groep mensen van een 70-tal aanwezigen die zorgden voor een toffe sfeer.

(RI/foto Coghe)