63ste editie van 11 novemberloop AB Marke werd grandioos succes: “Kantine draaide op volle toeren”

Voor de 63ste editie van de 11 novembercross in Marke kwamen net geen 300 deelnemers opdagen. De wedstrijden – in verschillende categorieën – die betwist worden onder de koepel van De Vrije Sporters, konden niet alleen rekenen op mooie weersomstandigheden maar ook op veel toeschouwers.

De eerste wedstrijd vond in 1959 plaats aan hofstede Dekimpe langs de Van Bellegemdreef, toen ABM nog een nevenafdeling was van AC Kortrijk Sport. Dit jaar zag de nieuwe voorzitter van AB Marke, Wim Goddyn, samen met zijn vernieuwde bestuursploeg dat het goed was. “Met 260 voorschrijvingen en nog eens 35 op de dag zelf mogen we zeker niet klagen. Onze kantine draaide op volle toeren en alles samen steekt dat toch een hart onder de riem.”

De traditionele 11 novembersponsorloop ten voordele van 11.11.11 mocht zich verheugen op 112 deelnemers, geen absoluut record maar toch een meer dan mooi gemiddelde. Ook het vorig jaar overleden bestuurslid van ABM en oud-voorzitter Erik Demuynck is men niet vergeten. De veteranencross 2 en 3 kreeg de naam Ereprijs Erik Demuynck mee.

Sportief bekeken won junior Dustin Debouver de wedstrijd bij de juniores/senioren voor Jonas Vanderhaeghe en Semy Tlili. Bij de dames senioren was Lies Vermont de beste. Zij haalde het vlotjes van Leen Delcoucq en Tracey Debruyne. Bij de heren scholieren liep Yannis Devoldere allicht de grootste voorsprong bij elkaar, een Bellegemse allrounder die van alle markten thuis is en zowel lange afstanden loopt, mountainbikewedstrijden rijdt en ook af en toe een aan een wegwedstrijd deelneemt.

(WO)