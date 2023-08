60-uren van Klerken kermesse geopend door lokale Klerkenaar Joséan Delheye

Naar goede traditie worden de 60-uren geopend door een echte Klerkenaar. Dit jaar was de eer aan Joséan Delheye.

Joséan werd in Klerken geboren op 9 november 1946 en is er altijd blijven wonen. De ouders van Joséan waren kappers, moeder Laura fulltime en vader Marcel na zijn werk in de melkerij. Joséan woont nog altijd in Klerken in de 3de Lin.regimenstraat waar ze 40 jaar als kapster werkte.

Joséan is actief lid van verschillende verenigingen, van voorzitster van Jong van Hart tot de turnclub en Samana. “ Ik ben blij dat ik hier vandaag sta bij de opening van Klerken kermesse , als geboren en getogen Klerkenaar kan ik zeggen dat het fijn wonen is in Klerken met goede buren en een goede vriendenkring. Ons dorpje op de heuvel is een mooi dorp met een mooie kerk, een mooi ontmoetingscentrum ‘ Het Heuvelhuis’ en de vredesmolen die prachtig gerestaureerd is en met het Heuvelpad, een leuk wandelpad”, aldus Joséan.

“Alle verenigingen van Klerken doen heel hard hun best om van alles te organiseren en het de inwoners aangenaam te maken, iedereen draagt zijn steentje bij en dat is goed en mooi om te zien. Bij deze zijn de 60-uren gestart met op vandaag nog twee wielerwedstrijden , een maaltijd in het Heuvelhuis, inwandelen van de kermis door de lokale fanfare en een fuif met optreden van Steam . Morgen wordt gestart met het ontbijt en een hele dag activiteiten met vooral de spectaculaire zeepkistenrace.”