500.000ste bezoeker van familiezwembad De Pluimen in de bloemetjes gezet

Familiezwembad De Pluimen in Diksmuide heeft afgelopen weekend de kaap van een half miljoen bezoekers overschreden. Het stadsbestuur verraste het gezin Demuynck-Verdonck als 500.000ste zwemmer(s) met een 50-beurtenkaart en een dikke dankjewel voor hun komst.

De broertjes Kodi en Kai Demuynck uit Leke kwamen afgelopen zaterdag nietsvermoedend zwemmen met papa Rutger Demuynck en mama Sophie Verdonck toen ze verrast werden door de medewerkers van de sportdienst, schepen voor Sport Marc De Keyrel en burgemeester Lies Laridon. Als 500.000ste bezoeker kreeg het gezin een 50-beurtenkaart en boeket bloemen cadeau. Het gezin uit Leke komt tweewekelijks eerst wat baantjes trekken, om daarna nog wat te spelen.

Doel behaald

Het zwembad opende de deuren op 23 september 2019 en telt na ruim vier jaar een half miljoen bezoekers. In die periode moest het complex wel een tijdlang sluiten omwille van de coronamaatregelen.

Bij de opening werd een jaarlijkse doelstelling van 120.000 bezoekers gesteld. In 2023 kan het zwembad afkloppen op 150.000 bezoekers op jaarbasis, waarmee we de doelstelling dus ruimschoots behaalden. Heel wat Diksmuidelingen vinden vlotjes hun weg naar het bad, maar ook veel inwoners en gezinnen uit omliggende gemeenten vinden in Diksmuide hun vertrouwde stek voor een zwembadbezoek. Die regionale aantrekkingskracht draagt bij aan de mooie bezoekcijfers.